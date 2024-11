Zmaji v končnici klonili proti finalistom lanske sezone

Košarkarji Cedevite Olimpije so v okviru sedmega kroga rednega dela EuroCupa v Ljubljani gostili Coseo JL Bourg-en-Bresse in izgubili s 83:90. Tako ostajajo pri štirih zmagah v sezoni evropskega pokala, zabeležili pa so tretji poraz.

Srečanje v Stožicah se je, tako kot vsa v tem krogu, začelo z minuto molka v spomin na preminule v nedavnih poplavah v Španiji. Na igrišču se je nato začel izenačen boj, v katerem je domače v napadalni fazi vodil predvsem Jaka Blažič, ki je dosegel 11 točk. Nasploh je imela Cedevita Olimpija vse do 35 sekund pred koncem četrtine zgolj dva strelca (štiri točke je dodal Devin Robinson), z omenjenim košem pa je rezultat ob koncu prvega dela igre na 17:17 poravnal Rok Radović.

Srečanje se je začelo z minuto molka. Foto: Aleš Fevžer

Na uvodu v drugi del igre se je Bourg nekoliko odlepil in pri plus šest za goste je Đorđe Adžić, ki je tudi tokrat v vlogi glavnega trenerja nadomeščal Zvezdana Mitrovića, zahteval minuto odmora. Zmaji so po njej odgovorili z dvema hitrima košema in na posvet je svoje varovance poklical tudi Frederic Fauthoux. Po njem so košarkarji Olimpije prešli v vodstvo z 29:27. Zmaji so nadaljevali v izjemnem ritmu in na krilih trojk DeVanteja Jonesa ušli na plus osem. Njihov nalet je z novo minuto odmora prekinil Fauthoux. Po njej so pet zaporednih točk dosegli gostje in drugič je odmor v tem delu igre zahtevala tudi ljubljanska klop. Zmaji so se pred koncem spet odlepili na plus pet, a je ob koncu četrtine semafor kazal 39:38.

Zbranost v ključnih trenutkih na strani Bourga

V prvih minutah tretje četrtine je ljubljanska zasedba držala rahlo prednost, nato pa je gostujoči igralec Xavier Castaneda prejel nešportno osebno napako in zmaji so prvič v tem delu igre povedli za šest. Cedevita Olimpija je držala prednost, a se ji ni uspelo odlepiti, Bourg pa je nekaj več kot tri minute pred koncem ponovno prišel na le točko zaostanka. Kmalu pa so Francozi tudi izenačili in nekaj manj kot dve minuti pred koncem četrtine povedli. Na zadnji odmor so gostje odšli s prednostjo 68:69 po tem, ko je z zvokom sirene s trojko zaostanek znižal kapetan Blažič.

Devin Robinson je še zadnjič na tekmi izenačil. Foto: Aleš Fevžer

Tudi na uvodu v zadnjih deset minut srečanja se ne enim ne drugim ni uspelo odlepiti na več kot štiri točke prednosti, nato pa so gostje po hudi napaki domače obrambe povedli za šest in Adžić je zahteval minuto odmora. Zmaji se niso predali in na krilih Blažiča ponovno znižali zaostanek. Malce več kot dve minuti pred koncem je Robinson poravnal na 80:80 in napovedal napeto končnico.

37 sekund pred koncem je ob metu za tri točke Castaneda izsilil osebno napako Blažiča. Po dolgem ogledu posnetka so sodniki svojo odločitev potrdili, Američan v dresu francoskega moštva pa je vse tri proste mete pretvoril v novo prednost. DJ Stewart je na drugi strani zgrešil met za tri, Hugo Benitez pa je z linije prostih metov zadel prvega, po drugem pa je Jean-Marc Pansa ujel odbito žogo in poskrbel za plus šest za goste. Adžić je igralce poklical na posvet, a so gostje ob poizkusu hitrega meta Blažiča za tri ukradli žogo in iz protinapada še dodatno povišali prednost. Aleksej Nikolić je nato zadel vse tri proste mete po prekršku ob metu za tri, gostje pa so tik pred koncem dosegli še zadnji točki in slavili za sedem.

Blažič: Na žalost se ni izšlo

"Imeli smo jim, imeli. Zadnjih nekaj minut smo jih imeli. V svojih rokah smo imeli tekmo, da jo prelomimo, da zmagamo. Na žalost se ni izšlo. Par slabih odločitev v napadu, v obrambi smo kar dobro zaprli, podvajali. Tisto ne vem, če je bila osebna. Tako je v športu. Moramo iti naprej," je v prvi izjavi po porazu povedal kapetan Blažič.

Foto: Aleš Fevžer

Cedevito Olimpijo sedaj čakata dve gostovanji. Najprej se bodo v ligi ABA v soboto odpravili v Zadar, nato pa jih prihodnji torek čaka nov evropski izziv. Nasproti jim bo stala še stoodstotna Valencia, ki pa zaradi poplav, ki so prizadejale Španijo, zadnjih dveh srečanj ni odigrala.

