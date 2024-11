Zmago Sagadin kot vedno brez dlake na jeziku

Čeprav je prvih nekaj tekem Cedevite Olimpije prižgalo iskrico upanja med navijači, pa se je ob zadnjih tekmah ljubljanske zasedbe znova vse porušilo. Zmaji so v torek s porazom proti Valencii v Eurocupu (80:109) niz zaporednih porazov povišali na šest. In četudi se je ob slabih rezultatih, še bolj pa medlih predstavah alarm prižgal tudi v vodstvu kluba, pa za zdaj v ljubljanskem moštvu še niso naznanili kakršnihkoli kadrovskih sprememb. Edina ostaja odhod Dereka Ogbeideja.

Tako kot je anemična igra nekdaj ponosa slovenske košarke, pa so vse bolj anemični tudi njeni navijači in pristaši. Med njimi je tudi legendarni Zmago Sagadin. "Če sem pošten, sem trenutno povsem miren. Ob zadnjih tekmah sem zraven bral knjigo. Zelo sem bil razočaran ob tekmi Olimpije in Zadra, ki sta obe moji ekipi. Takrat sem bil ravno na Krku. Če sem povsem odkrit, je moj interes trenutno približno tak, kot je interes občinstva v Ljubljani. Obisk je res slab, a sam to nekako še razumem, ker sam slabe košarke res ne morem gledati, ob tem pa je še toliko slabše, če ni videti prave energije in želje košarkarjev. Iskreno si raje v takem času pogledam kakšno tekmo evrolige," je kot iz topa neposreden kot vedno izstrelil Sagadin.

Cedevita Olimpija je nazadnje v torek visoko klonila proti Valencii. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Primanjkljaj energije v obrambi in želji

A tudi on je prepričan, da trenutno stanje ne vodi v nič dobrega. "To, kar se dogaja trenutno, res ni dobro, še posebej zdaj v odsotnosti glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića. Kako trenutno deluje ta ekipa, res ni v redu oziroma je že kar porazno. Težko govorimo o neki kontinuiteti, nekaj igralcev je res ostalo od lani, a se je zgodba znova začela graditi povsem od začetka. Normalno je, da novejše ekipe potrebujejo nekaj časa, a glede na to, da so imeli daljše pripravljalno obdobje, bi v tem obdobju sezone pričakoval malce drugačno zgodbo. Poimensko ekipa res ni slaba, a na parketu ne deluje, prav nasprotno," je prepričan nekdanji trener.

Nekdanji strateg Olimpije je opozoril predvsem na obrambne naloge. "Največja težava je, da ne igrajo prave obrambe. Na tekmi proti Valencii je bilo vse skupaj že prav smešno. Ne moreš na gostovanju pri Valencii, ki sicer evropsko gledano ni posebna ekipa, tekmovati v tem, kdo bo dal več košev. To ne more biti dobitna kombinacija, hkrati pa se preveč zanašajo na individualne prednosti, na parketu ni videti nobene kolektivnosti, želje po ekipni igri. Končni rezultat tako ni nobeno presenečenje. Sam vidim edino pozitivno stvar v tem, da nekaj več priložnosti dobivata mlada košarkarja Daneu in Beringer, a je to premalo," je še dodal Sagadin.

Ni še jasno, kdaj točno se bo Zvezdan Mitrović vrnil na trenersko klop Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Upanje na preobrat ob vrnitvi Mitrovića

Medtem ko v vodstvu ljubljanske zasedbe pogledujejo proti tržnici in predvsem okrepitvah na visokih položajih, pa prave rešitve za zdaj še ni. Blizu vrnitve v Ljubljano naj bi sicer bil Andrija Stipanović, a je težko verjeti, da bi košarkar, ki so ga v preteklosti v Ljubljani že odslovili, prinesel kakršenkoli preobrat v igri, ki je daleč od tiste, ki so jo v Ljubljani obljubljali poleti. "Visoki centri so tako ali tako že prava redkost, kljub temu mislim, da bi trenutna zasedba lahko parirala tudi višjim ekipam, ob predpostavki, da bi igrali bolj agresivno in če bi zapirali pod košema. Bolj kot višina me skrbi primanjkljaj fizične čvrstine, agresivnosti. Prav tako manjka prevzemanje individualne odgovornosti v ključnih trenutkih, ne vidim posameznika, ki bi znal odgovornost prevzeti na svoja pleča. Še enkrat ponavljam: s tako slabo obrambo nimaš v tekmovanju, kot je Eurocup, ničesar iskati," je dodal Sagadin.

Legendarni trener je sicer prepričan, da bi lahko boljšo prihodnost prinesla vrnitev trenerja Zvezdana Mitrovića, ki po operativnem posegu hrbta še ni okreval oziroma še ni nared za vodenje ekipe na tekmah, medtem ko naj bi bil zelo dejaven na treningih, še bolj pa v komunikaciji z vodstvom in igralci. "Sam se nadejam tega, da bo, ko bo Mitrović v popolnosti znova zraven, stvar videti vsaj malce drugače oziroma bolje. Mitrović je zame soliden trener in verjamem, da bodo zadeve šle na boljše. Predvidevam in upam, da bo tudi v igralskem kadru prišlo do kakšne menjave. Kljub tem porazom mislim, da evropska sezona še ni izgubljena, še vedno je možnost, da pridejo do napredovanja in potem ob nekem dvigu forme napravijo kakšno spremembo. Tudi v ligi ABA mislim, da lahko še izvlečejo sezono boljše, kot so jo začeli, čeprav trenutno ni videti tako. Sam res upam, da se bo zgodil nek zasuk, čeprav trenutno smo vsi težko optimisti," je še sklenil Sagadin.

