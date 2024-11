Reprezentančni premor je v zasedbo Cedevite Olimpije prinesel nekaj sprememb, tudi na račun teh pa so slovenski prvaki v četrtek v Eurocupu po eni boljših predstav v sezoni s 95:68 s stoženskega parketa odpihnili Hamburg in se podpisali pod peto zmago v sezoni. Po skoraj dveh mesecih je Cedevito Olimpijo z mesta glavnega trenerja vnovič vodil Zvezdan Mitrović, ki je po težavah in operativnem posegu na hrbtu znova nared za največje napore.

"To obdobje je bilo zelo težko in zahtevno, veliko lažje je, ko si lahko z ekipo na terenu, ves čas smo komunicirali, a si nekako nemočen. Vidiš situacije, pa ne moreš storiti nič. Bilo je res težko, prvič sem izpustil tolikšen del sezone, a drugače ni šlo. Tudi danes ni bilo enostavno, zagotovo bom delal še s fizioterapevtom. Samo upam, da se celotna zadeva ne ponovi," je o svoji zdravstveni sliki dejal Mitrović, ki je bil lahko zadovoljen s prikazanim svojih varovancev na parketu.

Foto: Aleš Fevžer

Odlična predstava v obrambi

Ena redkih črnih pik Olimpije je bil v četrtek met za tri točke, saj so zmaji unovčili le dva izmed 24 poskusov, a so kljub temu dosegli skoraj sto točk. "Zadovoljen sem z energijo v naši obrambi, bili smo odlični v timski obrambi, pa tudi pri individualnih nalogah, kar je bila naša velika težava od začetka sezone. Fantje so danes pokazali dober obraz, bili smo sicer katastrofalni pri metu za tri točke, a smo vseeno prišli do visoke zmage. Sezona je dolga, vedno se po koncu pogovarjamo, kaj se dogaja marca, aprila, ne pa novembra. Če bomo začeli igrati s takšno energijo, potem lahko naredimo kakšen dober rezultat," je dejal Mitrović, pri katerem je jasno opaziti, da je izgubil tudi zajetno število kilogramov.

Poleg stratega slovenskih prvakov se je v ljubljansko moštvo po poškodbi vrnil Brynton Lamar, ekipo pa je v reprezentančnem premoru okrepil stari znanec izpod ljubljanskih obročev Andrija Stipanović. "Lemar potrebuje čas, mislim in upam, da nam bo Stipanović veliko pomagal, pokazal je mero energije in košarkarskega znanja. Učimo se. Zadnji teden smo izkoristili za priprave, žal brez reprezentantov, a delali smo dobro. Hotel sem, da ekipa že prej igra tako agresivno, kot je zdaj, a potem se je zgodilo, da smo polčas končali s tremi prekrški. Upam, da bo to potrebna pozitivna reakcija za naprej," je dejal Mitrović.

Prvo tekmo po vrnitvi v Stožice je odigral Andrija Stipanović. Foto: Aleš Fevžer

Na parket ni stopil le Glas

"Kar se tiče tekem, ki sem jih odvodil jaz, je bila to najboljša tekma sezone, tudi proti Venezii smo določen del tekme igrali dobro, to je ekipa, ki lahko visoko zmaga ali visoko izgubi proti vsakemu nasprotniku. Pomembno je, da črpamo iz naše igre v obrambi," je še dodal strateg. Izmed dvanajsterice Cedevite Olimpije sicer v četrtek na parket ni stopil le Gregor Glas.

"Glas ima težave z zadolžitvami v obrambi, kar je rak rana tudi naše igre. Je dober strelec z razdalje, a kot sem rekel, težava je obramba. Ekipa je nova, nov je strokovni štab, potrebna je selekcija. Storjene so bile določene napake pri oblikovanju ekipe, to povsem priznam, a vsak v določenem obdobju dobi priložnost, vendar hkrati ne morem menjati deset igralcev. Samo z dobro obrambo lahko storimo korak naprej," je prepričan Mitrović.

Cedevito Olimpijo že v soboto čaka tekma z Borcem. Foto: Aleš Fevžer

Le dan po zmagi pa so Ljubljančani že odpotovali v Čačak, kjer jih v soboto čaka gostovanje pri Borcu. "Zdaj nas čaka Borac, to bo neka povsem drugačna tekma. Ne moremo na enem tekmovanju igrati tako in na drugem drugače, to je pogosta težava ekip z veliko tujci," je še dejal črnogorski strokovnjak na klopi slovenskih prvakov.

Z zmago je bil zadovoljen tudi kapetan zmajev Jaka Blažič. "Ta zmaga je zelo pomembna. Na žalost nisem bil z ekipo zadnjih deset dni, a se vidi, da so fantje dobro trenirali in dvignili nivo fizične pripravljenosti. Nismo imeli strelskega večera, pa smo kljub temu zmagali za 20 točk, to je dober pokazatelj. Vesel sem, da sta se vrnila Lemar in trener Mitrović ter Stipanović. Vsi trije so zelo pomembni za našo ekipo, Stipanović je kot vino, iz leta v leto je boljši in nam bo zagotovo še kako pomagal," je dejal slovenski reprezentant.

