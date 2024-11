Cedevita Olimpija grešila trojke, a vseeno visoko zmagala

V Areni Stožice je v sklopu devetega kroga EuroCupa Cedevita Olimpija za peto zmago Veolio Towers Hamburg premagala z 95:68. Po daljši odsotnosti se je ob parket vrnil trener Zvezdan Mitrović, po poškodbi tudi Brynton Lemar (11 točk), ekipo pa je med reprezentančnim oknom okrepil center Andrija Stipanović. Ob polčasu so domači vodili z 42:32, čeprav so zgrešili vseh deset metov za tri točke. Jaka Blažič in Devin Robinson sta bila pri desetih točkah. Izkazal se je tudi Stipanović. Ko je v 35. minuti dosegel 13. točko, je Olimpija vodila že s 60:39. Tekmo je nato mirno pripeljala do konca. Devante Jones je dal 16 točk, DJ Stewart 15, Stipanović 14, Robinson in Blažič pa 12. Kljub metu za tri 1/23 je Olimpija zmagala, ker je igrala ekipno in obrambno ter skakala.

Po operaciji na hrbtu se je vrnil trener Zvezdan Mitrović. Foto: Aleš Fevžer Košarkarji Cedevite Olimpije so prekinili niz treh zaporednih porazov v evropskem pokalu. Po izvrstnem začetku sezone in štirih zmagah na uvodnih petih tekmah so na prejšnjih treh tekmah doživeli tri poraze. Glavno težavo je zmajem predstavljala igra v obrambi, saj so njihovi tekmeci na treh tekmah dosegli 90, 94 oziroma 109 točk. In prav to so zdaj popravili in tako prišli do pete zmage. Na klop se je po operaciji hrbta vrnil glavni trener Zvezdan Mitrović, ki je bil s trenerskega stolčka odsoten skoraj dva meseca.

Andrija Stipanović se je vrnil v klub in takoj dal 14 točk. Foto: Aleš Fevžer

Na koncu so proti Hamburgu, sicer staremu znancu s tega tekmovanja, ki so ga lani premagali v gosteh in z njim izgubili doma, dosegli visoko zmago, peto v sezoni. V reprezentančnem premoru so se zmaji tudi okrepili, danes se je gledalcem že predstavil povratnik v Ljubljano Andrija Stipanović.

Domači so po izenačenem začetku prišli do nekoliko izdatnejše prednosti v končnici prve četrtine (20:14), v nadaljevanju pa sprva dovolili Hamburgu, da se povsem približa (24:22). A so potem Ljubljančani vendarle stopnjevali ritem, izkoristili tudi nekaj napak Nemcev in v 16. minuti prvič povedli za deset (34:24).

Ljubljančani niso popuščali, z dobro predstavo in trdno obrambo so ustavljali Nemce, po nešportni osebni napaki tekmecev in dveh koših Stipanovića so v 25. minuti vodili že za 21 točk (60:39), pri čemer pa do takrat sploh še niso zadeli trojke. Za prvo je nato ob razmerju 1-15 in za izid 63:41 poskrbel Brynton Lemar v 26. minuti. Na koncu so trojke metali le 2-24.

Kapetan Jaka Blažič (12 točk) je bil eden od šestih košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so dosegli dvomestno število točk. Foto: Aleš Fevžer

Devante Jones je dal 16 točk. Foto: Aleš Fevžer V zadnjo četrtino so tako prinesli 21 točk naskoka, približno takšno prednost pa so znali brez težav zadržati tudi do konca, izid 95:68 pa je tudi krepko najvišja zmaga v tej sezoni evropskega pokala. Zdaj imajo na računu pet zmag in štiri poraze.

"Fantje so dobro trenirali, dvignili so raven fizične pripravljenosti. Igrali smo agresivno obrambo, igrali drug za drugega in tako smo dosegli lepo zmago," je v prvi izjavi dejal kapetan Jaka Blažič, ki je dal 12 točk.

Najboljša pri zmagovalcih sta bila Devante Jones s 16 in DJ Stewart s 15 točkami, 14 jih je dodal Stipanović. V naslednjem krogu evropskega pokala bo Cedevita Olimpija 3. decembra gostila romunsko ekipo Cluj Napoca.

