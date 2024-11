V Ljubljani na mizo položili karte in potrdili prihod starega znanca

V času, ko so oči ljubiteljev košarke v veliki meri usmerjene predvsem v reprezentančne aktivnosti, pa so odmor od klubskih tekmovanj za krajšo analizo začetka sezone izkoristili pri Cedeviti Olimpiji, kjer sta pred predstavnike sedme sile stopila direktor kluba Davor Užbinec in športni direktor Chechu Mulero.

"Dogovor je že dosežen, član ekipe bo verjetno že na naslednji tekmi," je ob kramljanju ob dopoldanski kavici novo moč v klubu potrdil direktor Davor Užbinec. Cedevito Olimpijo je tako uradno okrepil 37-letni Andrija Stipanović, ki je nazadnje nosil dres Lietkabelisa. Stipanović je v sezoni 2019/20 že nosil dres slovenskih prvakov, pred tem pa je nosil dres Cedevite, a je nato klub ob neizpolnitvi pričakovanj tudi predčasno zapustil. Kljub temu navijači ob tej okrepitvi, s katero bodo poskušali v Ljubljani zakrpati vrzel po odhodu Dereka Ogbeideja, ki se prav tako ni izkazal, optimistično zrejo proti novi okrepitvi.

"Na trgu enostavno ni košarkarjev, za Andrijo vemo, kaj nam bo prinesel v garderobi, kjer potrebujemo izkušnje in vodjo," je o doprinosu Stipanovića dejal Užbinec. Temu je prikimal tudi Chechu Mulero. "Potrebovali smo visokega košarkarja, pregledovali smo opcije na trgu, vedeli smo, da potrebujemo igralca z izkušnjami, ki mora imeti besedo tudi v garderobi. Ob tem smo hoteli ohraniti minutažo mladega Beringerja, Andrija pa je imel odlično sezono v Litvi, sigurno nam bo pomagal. Seveda ves čas pogledujemo na tržnico, a trenutno je ekipa, ki jo imamo, zaključena, imamo dovolj košarkarjev," je dodal španski strokovnjak in zatrdil, da bo Stipanović najverjetneje del moštva že na naslednji tekmi EuroCupa proti Hamburgu.

Andrija Stipanović je sklenil pogodbo s Cedevito Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Po poškodbi se v pogon vrnil Brynton Lamar, prav tako se v ekipo počasi vrača tudi trener Zvezdan Mitrović, ki okreva po operaciji hrbta. "Pomembno je bilo, da v času šestih tednov od posega miruje, ker pa vsi vemo, da je pri vlogi trenerja nemogoče, zato je bil z ekipo prisoten le na treningih. Kljub temu pa navijači Cedevite Olimpije tudi v tej sezoni ne morejo prekipevati od navdušenja. Nasprotno, saj ekipi znova manjka tiste prave energije in borbenosti, ki v dvorane privablja večje število navijačev.

"Zloglasni" transparent na tekmi z Mego

Svoje nezadovoljstvo so nekateri pokazali že na zadnji tekmi lige ABA z Mego, na kateri so izobesili transparent z napisom "Vodstvo brez ambicij in vizije, norca iz navijačev brije," a jim je bil ta po posredovanje varnostne službe odvzet. "Z ene strani sem vesel, da ljudem ni vseeno za klub in dogajanje, žal pa mi je, da ti ljudje niso najprej prišli do nas v klubu, da bi slišali njihovo mnenje. Odprti smo za vse razgovore. Nikakor pa se ne morem strinjati z napisom, da naša uprava ni ambiciozna, ker je to daleč od resnice. Proračun je takšen kot je, vse je definirano, več od tega ne gre. Želim pa pozvati navijače, da povejo svoje mnenje, z rezultati tudi mi niso zadovoljni, a moramo imeti realno postavljene cilje in videti, kje je ta ekipa lahko konkurenčna," je v povezavi s tem dejal Užbinec.

V klubu si želijo številčnejše podpore s tribun. Foto: www.alesfevzer.com

"Navijači v Ljubljani so s klubom takrat, ko so uspehi, ob porazih pa je stanje drugačno. V kontaktih smo tudi z Green Dragons, ki so bili z nami tudi na tekmi v čast Dušanu Hauptmanu, a bi tu morali najti skupni jezik, predvsem v smislu, da se ne zažiga bakel in podobnega. Smo pa za sodelovanje vsekakor zainteresirani," je dejal Užbinec, glede rezultatov pa dodal: "V EuroCupu smo naredili planirano, vse imamo še v svojih rokah kar se tiče napredovanja. V ABA ligi je stanje drugačno in tega se vsi zavedamo, pomembno je, da začnemo zmagovati. Ni lahko, spet imamo nekaj težav s poškodbami. Ravno dva dneva nazaj sem upravnemu odboru dejal, da po skoraj dveh letih končno v naši zasedbi ni poškodovanega košarkarja, pa se je ravno včeraj poškodoval Bine Prepelič, ki je utrpel zlom dlančne kosti na desni roki. A poškodbe so del našega posla. Vsekakor pa želimo s kadrovanjem ostati znotraj okvirjev proračuna, ker si ne želimo ustvarjati minusov, ki jih je potem nemogoče pokriti."

Ambicije in odhodi

Tudi sicer na račun slovenskih prvakov v zadnjem obdobju letijo kritike na račun pomanjkanja želje in ciljev, ki bi klub vrnili na pota stare slave. Stvari po mnenju mnogih stagnirajo oziroma se slabšajo. "Ko je Cedevita pred nekaj leti vstopila v projekt, je bil cilj res evroliga, a se je na žalost dogajanje v košarki v zadnjih letih toliko spremenilo oziroma so proračuni klubov, s katerimi se borimo, enostavno ne moremo parirati. Seveda to ostaja želja, a v bližnji prihodnosti to ni realno. Pred časom, ko so iz evrolige izključili ruske klube, so med drugim z vprašanji o morebitni udeležbi v tekmovanju z vodstva evrolige kontaktirali tudi nas, a so bili finančni vložki za nas preveliki. Sigurno pa si želimo uspehov, ob tem ves čas razmišljamo tudi o razvoju mladih," je dejal Užbinec, ki si v Stožicah želi večje podpore navijačev. Zakaj teh ni v večjem številu, ne zna odgovoriti.

Športni direktor kluba Chechu Mulero. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Po prejšnji sezoni so se od kluba poslovili tudi nekateri domači igralci, med drugim Zoran Dragić in Edo Murić, ki sta nove izzive našla v Španiji, v Podgorico k Budućnosti je odšel Alen Omić. Tudi te poteze ob odhodu "ljubljencev" ljubljanskih navijačev so dvigovale številne poglede. "Med poletjem smo se odločili za nekatere spremembe. Vsi so kvalitetni košarkarji, a tudi zdaj smo v klub pripeljali dobre in hkrati mlajše košarkarje. Ob tem je v ekipi veliko slovenskih košarkarjev, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. So pa bile zame vse te odločitve, ki smo jih sprejeli poleti, zaenkrat pravilne," je o kadrovanju povedal Mulero.

Veliko luknjo v proračunu Cedevite Olimpije še vedno povzroča pogodba z nekdanjim trenerjem Simonejem Pianigianijem, s katerim klub še vedno ni dosegel sporazuma in je tako še vedno na plačilni listi kluba. "Nismo se še v celoti dogovorili. Za en del smo se dogovorili, za drugega ne, smo v pregovorih in smo ostali v slepi ulici, tako da bomo čez čas videli, kako stojijo stvari. Iskreno smo mislili, da bo v tej sezoni našel klub, a se to ni zgodilo, zato nismo dosegli dogovora, kot bi si želeli," je dodal direktor kluba.

Ob tem nekatere privržence ljubljanskega kluba skrbi, da pomanjkanje odmevnih rezultatov leto za letom zmanjšuje tudi zainteresiranost in zavzetost predsednika kluba Emila Tedeschija, ki je redko prisoten na tekmah zmajev. "Emil ima določene osebne zadeve, zaradi katerih ne more bit večkrat z nami, a smo z njim vsak dan v kontaktu, zelo je vpleten in je na tekočem. Tudi njega boli tako kot nas, ko izgubimo. Sigurno bi si želeli, da bi bil večkrat z nami, a lahko zatrdim, da je v popolnosti motiviran in je velik del dogajanja v klubu," je zatrdil Užbinec.

