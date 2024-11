Prepelič je tako že zapustil reprezentanco, v ponedeljek pa bo po dodatnih pregledih sprejeta odločitev, ali bo za okrevanje potreboval operacijo.

Reprezentanca je po treh treningih v Kopru zdaj že prispela na Portugalsko, kjer jo čaka večerni trening, v petek pa ob 20. uri kvalifikacijski dvoboj za nastop na EP 2025. Selektor Aleksander Sekulić je na Portugalsko tako ob odsotnosti Prepeliča popeljal 14 košarkarjev, seznam dvanajsterice, ki bo nastopila na srečanju, pa bo znan na četrtkovem tehničnem sestanku.

Poleg reprezentance ga bodo pod obročema pogrešali tudi pri Cedeviti Olimpiji. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Mirtič komaj čaka tekmi

Tibor Mirtič je o tekmah s Portugalci in poškodbi soigralca povedal naslednje: "Tako kot vedno v ekipi vlada super vzdušje in vsi že komaj čakamo prihajajoči tekmi. S fanti smo opravili tri kakovostne treninge, imamo pa še nekaj časa, da se dobro pripravimo na Portugalce. Strokovni štab nam je že predstavil njihove glavne značilnosti, ogledali smo si nekaj posnetkov. Moramo pa predvsem razmišljati o lastni igri. Ključ do uspeha bo vsekakor agresivna obramba. Žal je smola s poškodbo doletela Bineta Prepeliča in vsi v reprezentanci mu želimo hitro okrevanje."

Čez štiri dni bo sledilo še drugo srečanje s Portugalci, tokrat v koprski dvorani Bonifika. Ta tekma bo na sporedu ob 18. uri.