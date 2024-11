"Vesel sem, da je vse to za mano in lahko delam to, kar imam najraje na svetu," je po vnovični vrnitvi v slovensko izbrano vrsto po izjemno zahtevnem obdobju v karieri nasmejan slovenski košarkar Edo Murić, ki je po težki poškodbi kolena in ponesrečenih kvalifikacijah za olimpijske igre letos poleti nov izziv našel v Španiji pri ekipi Hiopos Forca Lleida.

Za Edom Murićem je v letošnji jeseni po izjemno zahtevnem obdobju končno posijalo nekaj sonce. Slovenski košarkar, ki je zaradi poškodbe izpustil celotno lansko sezono, je ob vrnitvi na parket najprej doživel veliko razočaranje z izbrano vrsto na kvalifikacijah za olimpijske igre, nato pa se je končala tudi njegova pot pri Cedeviti Olimpiji. A kljub temu je 32-letni košarkar našel novo priložnost, septembra se je preselil v Španijo, kjer je postal član katalonskega kluba Hiopos Forca Lleida in znova našel ljubezen do košarke.

"Zdaj res razumem, zakaj rečejo, da je ta poškodba kolena ena izmed zahtevnejših poškodb v športu. Potrebnega je bilo res veliko truda, veliko sem moral delati, da sem se vrnil na nivo, na katerem lahko znova igram in res spet uživam v košarki. Vesel sem, da je vse to za mano in lahko delam to, kar imam najraje na svetu," je ob reprezentančnem zboru v Kopru razlagal dobro razpoloženi slovenski kapetan.

Prejšnjo sezono je zaradi težke poškodbe kolena v celoti izpustil. Foto: Matej Povše/Sportida

"Zagotovo sem v boljši formi kot na zadnji reprezentančni akciji. Vesel sem, da sem se vrnil tudi v ritem. V Španiji zelo uživam, za razliko od poletja, ko sem prvič po dolgem času ravno v dresu Slovenije stopil na parket, je zdaj za mano že kar nekaj tekem in se počutim veliko bolje kot takrat. Upam, da bo vse skupaj izgledalo veliko bolje kot na olimpijskih kvalifikacijah," je dejal Murić.

Selitev v Španijo zadetek v polno

Čeprav se je nadejal, da bo tudi v tej sezoni nosil dres Cedevite Olimpije, se je nato zgodba s klubskim delodajalcem odvila drugače. "Zagotovo je bilo ob slovesu od Cedevite Olimpije nekaj grenkega priokusa, to je moj dom, predstavljal sem si, da bom tam zaključil kariero. V Ljubljani sem res užival, vedno mi je igranje za ta klub predstavljalo veliko čast in privilegij, ker je to dom. Gotovo sem imel potem, ko sem videl, da več ne računajo name, nekaj slabših dni, a to je življenje košarkarja, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Trenutno sem zelo vesel, da se je zgodilo, kar se je, ker sem našel novo srečo v Španiji. Res doživljam drugo pomlad, kot bi rekli vi, in imam cilj, da tam ostanem," je zadovoljen Murić.

V Španiji je našel svoje mesto pod soncem. Foto: www.alesfevzer.com

V španski ligi ACB z Lleido trenutno zaseda 14. mesto, v povprečju pa 202 centimetra visoki košarkar dosega 10,1 točke in 3,1 skoka na tekmo. Še posebej je zablestel na predzadnji tekmi proti evroligaški Baskonii, proti kateri je dosegel 23 točk, od tega kar sedem trojk. "Vemo, da je španska liga ena izmed najmočnejših na svetu, večina nasprotnikov je res kvalitetnih, gre za vrhunske ekipe in to mi daje posebno motivacijo, da dokažem, da lahko igram in se kosam z njimi. Moj cilj je, da tako tudi nadaljujem skozi celotno sezono, čeprav po taki poškodbi ni enostavno. Zaenkrat sem res zadovoljen s potekom sezone, tudi s svojimi individualnimi predstavami. Upam, da bo šlo tako tudi naprej," je še dodal Murić.

Na vrh lestvice uradnih nastopov

Zdaj je povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto, s katero si lahko s tekmama proti Portugalski zagotovi nastop na evropskem prvenstvu. Bosta pa srečanji s tokratnim dvakratnim tekmecem Slovenije za Ljubljančana še toliko bolj posebni, saj bi, oziroma če bo šlo vse po planu, bo z novima dvema uradnima nastopoma na večni lestvici uradnih nastopov za Slovenijo z vrha "izrinil" Gorana Dragića, ki je svojo pot za Slovenijo končal z 90. nastopi, Murić jih ima trenutno 89.

Slovenija v teh dneh trenira v Kopru. Foto: Aleš Fevžer

"Zagotovo mi to pomeni veliko, ko kot otrok gledaš takšne tekme na reprezentančnem nivoju, so gotovo sanje vsakega enkrat nositi dres reprezentance, sploh ko veš, kakšna imena in igralci so šli skozi to izbrano vrsto. Doseči še takšen rekord pa je nekaj res velikega, to mi pomeni veliko čast in tudi nagrado za vse odrekanje, ki sem ga imel vsako poletje za reprezentanco. Na to sem res ponosen," je dejal Murić, ki se je obrnil tudi proti prihodnosti.

"V reprezentanci želim biti toliko časa, dokler ne bom videl, da je tisti, ki prihaja za mano, boljši od mene. Vem, da se bliža konec kariere, a dokler uživam v igranju in lahko prispevam svoj maksimum, bom to tudi počel. Zame je to velika čast, dokler me bodo KZS, selektor in Slovenija videli v tej ekipi, bom vztrajal in poskušal pomagati po najboljših močeh. Ko bo nastopil čas, se bom umaknil, do takrat pa je na meni samo to, da predstavljam Slovenijo v čim boljši luči," je še dodal slovenski košarkar.

Jasna naloga

Slovenijo prvo srečanje v tem ciklu čaka v petek na Portugalskem, nato pa z istim tekmecem še v ponedeljek v Kopru. "Naša glavna naloga je, da ne smemo podcenjevati Portugalcev. Zadnje tekme, sploh poleti, so odigrali zelo dobro, tako da jih moramo jemati skrajno resno. Še posebej prva tekma v gosteh bo zagotovo še toliko težja, a na nas je, da dobimo ti dve zmagi in potrdimo nastop na EuroBasketu," je še dodal Murić.

