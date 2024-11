Aleksander Sekulić pojasnil ozadje svojih odločitev

"Naš cilj je jasen, preprosto želimo imeti pozitiven izkupiček na obeh tekmah," je zbranim predstavnikom sedme sile ob prvem zboru slovenske reprezentance po neuspešnih poletnih kvalifikacijah za olimpijske igre uvodoma povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić. Ta je bil v ponedeljek na treningu v Kopru, kjer se je v zadnjem času ustalila izbrana vrsta. Slovenski selektor, ki je poleti ostal brez službovanja pri ruskem Lokomotivu, je tokratni začetek nove klubske sezone še toliko bolj izkoristil za spremljanje prvih korakov nove sezone svojih varovancev. "Sam kluba ne iščem, imam ljudi, ki skrbijo za to, medtem ko sem sam z glavo trenutno povsem pri reprezentanci," je bil jasen slovenski selektor, ki je nato svoje misli usmeril povsem proti ekipi.

"Nekaj igralcev nam tokrat ni bilo na voljo oziroma nismo mogli zbrati ekipe, ki je v tem trenutku najboljša in najbolje pripravljena, a imamo ta luksuz, da si lahko privoščimo tudi malce spremembe, in to smo tudi storili. Nekateri košarkarji so po napornih uvodih sezon že malce utrujeni, nekateri so se nam pridružili tik pred večernim treningom, tako da bo najpomembnejše, da se fantje regenerirajo, mi pa pripravimo na nadaljnje izzive in izkoristimo zagon, ki ga prinesejo iz klubov," je dejal slovenski selektor.

Seznam slovenske reprezentance (15): Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (TSG Ghosthawks, Tajvan), Zoran Dragić (Bilbao, Španija), Robert Jurković (Krka), Tibor Mirtič (Krka), Edo Murić (Lleida, Španija), Mark Padjen (Ilirija), Bine Prepelič (Cedevita Olimpija), Klemen Prepelič (Dubaj, Združeni arabski emirati), Rok Radović (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (FMP, Srbija), Leon Stergar (Kortrijk Spurs, Belgija), Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija)

Prvi vpoklic v člansko izbrano vrsto si je prislužil Žiga Daneu. Foto: www.alesfevzer.com

Na tokratni seznam za dve tekmi s Portugalsko v kvalifikacijah za EuroBasket 2025 je Sekulić uvrstil 15 imen, od tega sta na njem dva debitanta, in sicer član Cedevite Olimpije Žiga Daneu in član Ilirije Mark Padjen. "Je k nekaj fantov, ki si je zaslužilo vpoklic, ne samo onadva, a žal ne moremo vpoklicati vseh. Oba sta me prepričala s svojim načinom igre, ker je takšna, kot jo reprezentanca v tem trenutku ob nekaj luknjah tudi potrebuje. Oba sta pokazala kakovost, zdaj pa bomo videli, kako se bo izšlo v reprezentanci. V klubu sta oba pokazala všečne predstave. Oba sem pogosto spremljal, tudi na treningih," je o svoji odločitvi dejal Sekulić. Od izkušenejših členov izbrane vrste se po prostem poletju po sanaciji zdravstvenih težav vrača kapetan Olimpije Jaka Blažič, ki ob Zoranu Dragiću, Klemnu Prepeliču, Edu Muriću, ki bo opravljal vlogo kapetana, in Žigi Dimcu predstavlja izkušenejši del izbrane vrste.

"Zelo je pomembno, da imamo tu izkušeno jedro, to so tekme, za katere ni veliko časa za pripravo, zato so izkušnje zelo pomembne. Vsi ti naši, če rečem, veterani, imajo zelo pomembno vlogo, da svoje izkušnje prenesejo tudi na druge in preostalim fantom pokažejo pot v reprezentanci," je dejal slovenski selektor.

Pomembna člena izbrane vrste bosta zagotovo znova kapetan Edo Murić in Klemen Prepelič. Foto: Daniel Novakovič/STA

Med drugim brez Tobeyja, Nikolića in Hrovata

Kot je to zdaj že nekakšna uveljavljena in dobro znana praksa, v kvalifikacijskih oknih ne nastopajo košarkarji lige NBA (Luka Dončić, Vlatko Čančar) in v tem primeru tudi evrolige (Žiga Samar, Josh Nebo). Na selektorjevem seznamu tokrat ni niti Mika Tobeyja, pred katerim je poleti v kvalifikacijah za olimpijske igre prednost dobil član milanske Olimpie Nebo, ki je ob dejstvu, da je član evroligaškega kluba, za nameček tudi poškodovan. Tu je še Jordan Morgan, ki je pred kratkim sklenil pogodbo z ekipo Suwon KT Sonicboom in se je preselil v Južno Korejo.

Čeprav si Tobey po besedah Sekulića v intervjuju za Sportal v začetku septembra vrat slovenske izbrane vrste ni zaprl, pa se je tokrat zaradi družinskih razlogov odločil, da ga ne bo zraven. "Februarja naj bi bil reprezentanci znova na voljo, vsaj tako je dejal. Kot vemo, bo Nebo odsoten daljši čas, medtem ko je Jordan Morgan pred kratkim podpisal novo pogodbo. Drugih pa že ni," je dejal Sekulić. V reprezentanci zaradi določenih zdravstvenih razlogov ni niti Alekseja Nikolića, po podpisu nove pogodbe s francoskim Dijonom pa je "prosto" dobil tudi Gregor Hrovat, ki se v Franciji ob zahtevah kluba pripravlja na nadaljevanje klubske sezone.

Mike Tobey v tem ciklu ni del reprezentance. Foto: Aleš Fevžer

Po vstopnico za Eurobasket

Slovenci bodo v drugi cikel kvalifikacij za EuroBasket vstopili s popotnicama zmag nad Ukrajino in Izraelom iz prvega dela kvalifikacij letos februarja. Z morebitnima uspehoma nad Portugalsko, s katero se bodo Slovenci najprej pomerili v četrtek v gosteh in nato še v ponedeljek doma, bi si Slovenci že zagotovili vozovnico na veliko tekmovanje, ki ga bodo prihodnje leto med 27. avgustom in 14. septembrom gostili Latvija, Ciper, Finska in Poljska.

"V prvi vrsti vemo, da Portugalcev nikakor ne gre podcenjevati, to so pokazali že februarja, ko so premagali Ukrajince in bili v odličnem položaju tudi na tekmi z Izraelom, ko so imeli na voljo met za zmago. Gre za reprezentanco, ki igra čvrsto in agresivno v obrambi, in prav ta obramba je njihovo glavno vodilo. Na to bomo morali biti pripravljeni in se odzvati na njihovo igro, hkrati pa biti samozavestni. Daleč od tega, da bi jih kakorkoli podcenjevali ali pa dejali, da sta ti dve zmagi že v žepu," je še opozoril Sekulić.

