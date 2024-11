Letošnje poletje je bilo za slovenski košarkarski reprezentanci do 18 in 20 let uspešno. Starejši fantje so na Poljskem postali evropski podprvaki, mlajši kolegi pa so se iz Finske v domovino vrnili z bronastimi medaljami. Kljub uspehom mladih v reprezentančnih dresih pa se pojavlja vprašanje, koliko priložnosti slovenski klubi dejansko namenijo mladim na prvoligaških parketih in koliko so jim pripravljeni zaupati pomembne minute v članski konkurenci.

Najprej se dotaknimo košarkarjev do 18 let, ki so rojeni leta 2006 in kasneje (statistika vseh je zbrana v spodnjih tabelah). Od reprezentantov Urban Kroflič in Vit Hrabar igrata v tujini. Prvi nastopa v ligi ABA za Mego, kjer povprečno prejme dobrih devet minut za dokazovanje, nadarjeni Vit pa kot posojeni igralec Baskonie nastopa v tretji španski ligi za Clavijo, kjer na dveh tekmah v povprečju dosega pet točk v 19 minutah na tekmo.

Urban Kroflič tako kot Sergej Macura dobiva priložnost pri Megi v ligi ABA. Foto: ABA liga

In koliko priložnosti dajejo slovenski klubi košarkarjem, starim do 18 let? Ob pogledu na statistiko po prvih šestih krogih (v spodnjih tabelah so zapisana imena košarkarjev, ki so igrali dve ali več tekem) hitro ugotovimo, da relativno malo. A so izjeme. Tako kot Kroflič tudi Žan Smrekar (rojen 2006) v dresu Krke igra v ligi ABA. Trener Dejan Jakara mu tako v regionalnem tekmovanju kakor tudi v slovenskem državnem prvenstvu namenja nekaj več kot 12 minut na tekmo, v obeh tekmovanjih pa dosega nekaj več kot štiri točke in 2,6 skoka na tekmo.

Več minut dobivajo v drugi in predvsem tretji ligi

Od najmlajših največ priložnosti v prvi košarkarski ligi prejema Mark Padjen (2006) v dresu Ilirije. Prvi mož stroke Stipe Modrić mu zaupa in ga na parketu pušča 22,1 minute, v tem času pa dosega tudi 7,6 točke, 2,6 skoka in 2,2 asistence. Več kot deset minut za dokazovanje dobivata med košarkarji, starimi do 18 let, le še člana kranjskega Triglava. Filip Petkovski ima odmerjen čas 12,9 minute, leto mlajši Blaž Jelenc (2007) pa 10,7 minute, v katerih dosega 3,5 točke na obračun. Na splošno ravno Triglavani najbolj zaupajo mladim med vsemi slovenskimi klubi. Tu sta še Blaž Perko (2006) in leta 2007 rojeni Marko Sanabor, ki sta v povprečju odigrala več kot pet minut.

Leta 2006 rojeni Mark Padjen ima zaupanje trenerja Stipeta Modrića. Foto: Grega Valančič

Nekateri igralci te starostne kategorije se dokazujejo predvsem v nižjih ligah. V drugi ligi v dresu Gorice odlično igra Arian Likar (2007). Njegovo povprečje v 25,4 minute igre znaša 10,3 točke, tri skoke in 2,5 asistence na tekmo. Leto starejši Žiga Ipavec prebije nekaj več kot 20 minut na tekmo in v tem času dosega 7,7 točke.

Še več prostora za razvoj in osebni napredek pa imajo v tretji ligi. V ospredju sta Martin Tonejc (2006) in Samed Grošić (2007). Prvi v dresu Cedevite Olimpije mladi dosega 19,2 – peti strelec lige –, drugi pa za Postojno 18,3 točke. Pri Olimpiji je v ekipi še en reprezentant do 18 let, in sicer Mark Morano Mahmutović, ki je celo letnik 2007 ter ima povprečje 17,6 točke na tekmo. Njegov vrstnik Aljaž Menič prav tako igra v tretji ligi in v dresu Tolmina v povprečju dosega 16,2 točke.

Košarkarji do 20 let: večja vključenost v slovenske članske ekipe

Pri starejših mladih igralcih (letniki 2004 in mlajši), ki spadajo v kategorijo U20, je viden trend večje vključenosti v prvoligaške ekipe. Če bi gledali košarkarje, ki na parketu prebijejo več kot 20 minut, se bo nabor imen hitro skrčil. Pri Triglavu izstopa Črt Čabrilo (2004) – 13,5 točke, trije skoki, 3,8 asistence –, ki ima lepo minutažo 29,8 minute. Pri drugem gorenjskem klubu Šenčurju je Domen Petrovič (2004) tisti, ki ima zaupanje. V 26,7 minute igre dosega 10,5 točke, 7,2 skoka in 1,2 asistence na tekmo. Tudi Vukašin Todorovič, ki je na parketu nekaj manj kot 20 minut.

Jan Zemljič in Matija Samar ob povratku po osvojeni srebrni medalji na letošnjem evropskem prvenstvu do 20 let. Foto: Aleš Fevžer

Pri Kansai Helios Domžale najdemo še enega reprezentanta do 20 let. Jan Zemljič tako v drugi ligi ABA kakor slovenskem prvenstvu igra krepko več kot 20 minut in dosega več kot deset točk na tekmo. V regionalni ligi v statistiko doda še 5,3 skoka in 3,7 asistence na tekmo.

Naslednji v vrsti reprezentantov je Nal Belko, ki dobiva priložnost za dokazovanje v vrstah Šentjurja.

V Laškem so najbolj radodarni

Ne daleč stran v Laškem pa so najbolj radodarni pri odmerjanju minut mladim. Ta ekipa ne le vključuje mlade igralce, temveč jim daje tudi pomemben del odgovornosti. Kar šest jih tvori jedro ekipe, od tega so trije letnik 2005. Nik Urbanija, Blaž Tratar in Filip Pirš prihajajo iz tega letnika. Urbanija je z 12,2 točke celo drugi strelec moštva, Pirš s 4,8 asistence drugi podajalec. Ob trojici so mlajši od 20 let še Anže Bobnar, srebrni reprezentant Filip Horvat in Alen Zulić.

Urban Klavžar se je odločil za študij v ZDA in bo igral za Florida Gators. Foto: FIBA

Več kot 20 minut v osrednji slovenski košarkarski ligi prejema le še Tristan Vukotić iz Podčetrtka, medtem ko preostali bistveno manj.

Peterica košarkarjev, ki so sestavljali reprezentanco do 20 let, je denimo v tujini. Matija Samar je dobro razpoložen v tretji španski ligi, kjer je član Ponfrerrade. V 28 minutah prispeva kar 23,2 točke, 4,6 skoka in 2,2 asistence na tekmo. Sergej Macura nabira izkušnje v ligi ABA pri Megi, Gašper Kočevar še ni dobil priložnosti v Nemčiji pri Oldenburgu, medtem ko sta Arne Osojnik in Urban Klavžar na študiju v ZDA. Osojnik je v noči na torek odigral prvo tekmo sezone za Eastern Michigan University in v 19 minutah zbral dva skoka, medtem ko Klavžarja pri Floridi Gators ni bilo v postavi.

Ob pogledu na celotno sliko lahko torej vidimo, da slovenski prvoligaški klubi mlajšim košarkarjem sicer omogočajo vstop v člansko konkurenco, vendar pa je količina priložnosti močno odvisna od klubske filozofije. Igralci, mlajši od 18 let, se tudi zaradi fizične nezrelosti včasih težje prebijajo do vidnejših vlog, a kljub temu nekaj klubov ponuja dragocene minute tistim, v katere verjamejo. Slovenski košarkarji do 20 let imajo v slovenski ligi več zaupanja in so bolj vključeni v tekmovalni proces, vendar najvidnejši talenti svojo športno pot raje nadaljujejo v tujini, kar je praksa že nekaj časa.

Klubi in koliko priložnosti dajejo mladim do 20 let (v tabelah so igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem)

Triglav Kranj

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Črt Čabrilo 2004 13,5 3 3,8 2,2 1,2 29,8 6 Blaž Jelenc 2007 3,5 1 0,5 0,8 0 10,7 4 Blaž Perko 2006 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 5,7 5 Filip Petkovski 2006 2 1,8 0,8 1,8 0,5 12,9 4 Marko Sanabor 2007 2,7 1,2 0,5 0,3 0 7 6

GGD Šenčur

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Lovro Bolhar 2006 4,5 0,5 0 0 1,5 3,8 2 Vukašin Čorić 2004 1 1 0,3 0,3 0,3 8,9 3 Domen Petrovič 2004 10,5 7,2 1,2 1,7 0,2 26,7 6 Vukašin Todorovič 2004 5,3 1,7 1,3 1,3 0,8 19,1 6

Ilirija

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Lian Boisa 2007 0,3 0,6 0 0 0 5,3 3 Bright Ogbemudia Nosakhare 2005 0,7 1,4 0 0,3 0 4,7 3 Mark Padjen 2006 7,6 2,6 2,2 1,8 1,2 22,1 5 Gašper Škorjanc 2004 5,2 2,2 3,7 1,7 0,2 19,9 6

Kansai Helios Domžale

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Jon Dolničar 2004 2 0,9 0,7 0,7 0 10,7 6 Teodor Regoršek 2005 0,8 0,8 0 0 0 3,1 4 Jan Zemljič 2004 10,5 4 2 1,8 1,7 23,8 6

Krka

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Bine Plut 2006 0 0 0 0 0 2,7 3 Žan Smrekar 2006 4,8 2,6 0,6 1,4 0,2 12,5 5

LTH Castings

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Luka Lampret 2004 1,8 2 0,7 1 0,7 17,1 6 Rok Popovič 2005 1,4 0,2 0,2 0 0,4 4,1 5

Rogaška

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Tadej Colnarič 2005 2,3 2,8 0,3 0,7 0,8 13 6

Terme Olimia Podčetrtek

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Jure Bizjak 2004 1,3 1 0 0,3 0,3 6,7 3 Vid Borišek 2005 0 0 0 0 0 3,6 2 Tristan Vukotić 2005 6 2,6 0,8 0,6 1 20,8 5

Zlatorog

Rojen Točke Skoki Asistence Izg. žoge Ukr. žoge Minute Št. tekem Anže Bobnar 2004 8,5 2,2 0,3 1,5 1,5 21,4 6 Filip Horvat 2004 5,8 2,8 0,3 0,8 0,3 16,3 6 Filip Pirš 2005 7,3 1,8 4,8 2,3 0,5 25,1 6 Blaž Tratar 2005 8,3 5 1,7 1,2 0,8 29,9 6 Nik Urbanija 2005 12,2 1,5 0,3 0,8 0,5 25,1 6 Alen Zulić 2004 6 2,6 5,5 1,8 1 24,6 6

Šentjur