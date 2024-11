Cleveland Cavaliers so še podaljšali niz zaporednih zmag katerekoli športne ekipe iz Clevelanda. Sezono v NBA so začeli s 15 zmagami. Samo še ena ekipa lige NBA je prvenstvo začela bolje, s 24-0 so bili to pred devetimi leti Golden State Warriors.

Kenny Atkinson sploh prvič vodi ekipo v ligi NBA. Foto: Reuters Cleveland Cavaliers so s 128:114 premagali še Charlotte Hornets, pa je dobil njihov najboljši posameznik Donovan Mitchell prost večer, potem ko je na prejšnji tekmi dosegel kar 37 točk. Darius Garland je dal 25 točk, Ty Jerome rekord kariere s 24, Evan Mobley je 23 točkam dodal še 11 skokov, dvojni dvojček pa je dosegel tudi Jarrett Allen (21 točk in 15 skokov). Šele drugič v zgodovini kluba so imeli na dveh zaporednih tekmah kar štiri košarkarje z več kot 20 točkami (prvič leta 1972). Dosežki ekipe so vredni še več, ker imajo tudi novega glavnega trenerja, ki je na tem položaju prvič. To je Kenny Atkinson, v prejšnjih treh sezonah pomočnik v Golden State Warriorsih, ki že od prvega dne poudarja, kako pomembna je klop, da želi, da napredujejo tudi rezervisti.

Kot četrti sezono začeli s 15-0

Ty Jerome je dosegel rekord kariere v NBA. Foto: Reuters Cavs so postala šele četrta ekipa v zgodovini lige NBA, ki je sezono začela s 15 zmagami in brez poraza. Samo ena ekipa je bila boljša. Rekord z največ zmagami na začetku sezone imajo Golden State Warriors, ki so v prvenstvo 2015/2016 krenili s 24 zmagami (brez poraza). A izjemen niz Clevelanda bi se lahko končal na naslednji tekmi, saj v noči na sredo gostujejo pri aktualnih prvakih Boston Celtics. Ti so jih spomladi izločili v konferenčnem polfinalu. Tudi za preostali dve ekipi, ki sta še začeli sezono s 15-0, je bila usodna 16. tekma. To sta bili Houston Rockets v sezoni 1993/1994 in Washington Capitols daljnega leta 1948/1949.

Najboljši začetki v zgodovini lige NBA:



24 zmag - Warriors 2015/2016

15 zmag - Cavaliers 2024/2025, Rockets 1994/1994, Capitols 1948/1949

14 zmag - Mavericks 2002/20023, Celtics 1957/1958

Evforija v Clevelandu

Donovan Mitchell, obkrožen z navijači Foto: Guliverimage V Clevelandu je že izbruhnila prava evforija. Kako tudi ne bi, ko pa jih Cleveland Brows, ki v tem mestu v Ohiu pomenijo še več, iz leta v leto puščajo na cedilu. Ekipa ameriškega nogometa je po dobri polovici rednega dela lige NFL že v izgubljenem položaju z le dvema zmagama in osmimi porazi. "Prav neverjetno je, kako nam vsi v mestu dajejo toliko energije. Po vsem mestu! Neverjetno, kako nas je Cleveland vzel za svoje. Prihajajo na vsako tekmo, vpijejo, navijajo. Cleveland nam res stoji ob strani," je po zadnji tekmi dejal Jarrett Allen.