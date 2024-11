Cleveland šesti s takšnim podvigom, a ta ne zagotavlja ničesar

Cleveland Cavaliers so šele šesta ekipa, ki je sezono lige NBA začela z vsaj 13 zmagami in brez poraza. Od prejšnjih petih ekip, ki jim je uspel tak podvig, so štiri prišle v veliki finale, samo Houston Rockets pa so leta 1994 osvojili šampionske prstane. So torej vodilna ekipa vzhodne konference in celotne lige, aktualni prvaki Boston Celtics jim na vzhodu sledijo z razmerjem zmag in porazov 10-3, na zahodu pa so z 10-2 najboljši Oklahomy City Thunder. Petkov nasprotnik Cavaliersov je pri petih zmagah in sedmih porazih, to so Chicago Bulls.

