Nova napeta končnica in nov poraz Dallas Mavericks. Tokrat so morali priznati premoč letos zasedbi Utah Jazz, ki je prišla šele do tretje zmage v sezoni. Luka Dončić je ob porazu s 113:115 sicer dosegel 37 točk in zbral 9 asistenc ter 7 skokov, a je bil po koncu dvoboja, ki so ga Mavs odigrali brez Kyrieja Irvinga - težave ima z desno ramo -, razumljivo razočaran. To je za Dallas četrti zaporedni in skupno sedmi poraz, ostaja pa pri zgolj petih zmagah v letošnji sezoni in je pri dnu zahodne konference.

Utah Jazz : Dallas Mavericks 115:113 Collins 28, 9 sk., Clarkson 20, Sexton 16, Filipowski in George 14; Dončić 37 točk (za 3 4/13, za 2 9/12, prosti meti 7/7), 7 sk., 9 as., 1 ukr. žog, 3. izg. žoge v 37 min., Marshall 19, Thompson 17, Grimes 15;

Tretjič v treh tekmah na mini gostujoči turneji je razsodba padla v zadnjih sekundah in tretjič so Mavericks ostali kratki.

"Nesporazum je bil. Moja napaka," se je Luka Dončić dotaknil akcije, po kateri je John Collins 6,1 sekunde pred koncem zadel zmagoviti koš za Utah Jazz.

Mavericks so ob vstopu v zadnjo četrtino zaostajali že za 14 točk, a so se gostje uspeli vrniti. Pet minut pred koncem so košarkarji Utah Jazz vodili še s 106:99, njihova najvišja prednost pa je na tej tekmi znašala 16 točk. Mavs so hitro zrežirali mini preobrat in s trojko Dončića izenačili na 108:108. Slovenski košarkar je že v naslednjem napadu poskrbel za lepo asistenco, po kateri je Dereck Lively II zabil za 110:108.

Jordan Clarkson je na drugi strani ob osebni napaki sprva izenačil 1:14 pred koncem in uspešno zadel dodatni prosti met. Dallas je imel priložnost, da spet pride do vodstva, vendar je Jaden Hardy zgrešil trojko. Na drugi strani so gostitelji prek Johna Collinsa prišli do prednosti treh točk 36,7 točke do konca (113:110).

Jason Kidd je v igro spet postavil Klaya Thompsona, ki je po deveti asistenci Dončića hladnokrvno zadel trojko za izenačenje pri 113:113. Nato pa se je zgodila neumnost v obrambi Dallasa. Prišlo je do nesporazuma med Quentinom Grimesom in Dončićem. Collins je lepo izkoristil prazen prostor, ki se mu je ponudil in ravno mimo Dončića zabil za 115:113.

Na semaforju je kazalo le še 6,1 sekunde, žoga pa je razumljivo romala v roke prvega zvezdnika Dallasa, ki ga je obramba Utaha nemudoma podvajala. V kotu je videl samega Najija Marshalla, ki je imel priložnost postati junak dvoboja, a je zgrešil met za zmago - igralci niso bili razpoloženi pri metu za tri točke, saj so zadel le 12 poizkusov iz 39 metov.

Dallas je tako doživel že četrti zaporedni poraz in skupno sedmega na začetku sezone. Ostaja pri petih zmagah, kar ga uvršča na skromno 12. mesto v zahodni konferenci. Začetek, ki ga v Teksasu niso pričakovali. Zlasti ne po treh zmagah na uvodnih štirih dvobojih.

V pretekli sezoni Dallasu prav tako ni kazalo dobro, dokler se niso zgodile februarske menjave, ki so poživile igro, nakar so Dončić in druščina prišli vse do velikega finala, v katerem so morali priznati premoč Boston Celtics. "Boljši moramo biti. V napadu moramo biti boljši. Mislim, da je glavni razlog, zakaj izgubljamo, naš skok v obrambi. Boljši moramo biti," je razloge za poraz iskal LD77.

Dallas je izgubil skok s 30:40, bode pa podatek, da so imeli gostitelji kar 16 napadalnih skokov. V zaključku novinarske konference se je dotaknil še odsotnosti Kyrieja Irvinga, ki ima težave z desno ramo: "Vsi so igrali dobro. Ampak Kyrie je Kyrie. Pogrešali smo ga." Zato pa se je po daljši odsotnosti vrnil v pogon Nemec Maxi Kleber, ki ga je Kidd uvrstil v prvo peterko. Na splošno je slednjo prevetril, saj so v njej prostor dobili tudi Dereck Lively II in Quinten Grimes.

Naslednji test čaka zasedbo iz Dallasa v noči na nedeljo, ko jih vnovič čaka teksaški derbi s San Antonio Spurs, ki so jih na uvodu v sezono že odpravili s 120:109.

