Vse od krstne sezone v ligi NBA Luka Dončić z Dallas Mavericks ni vstopil v novo tekmovalno obdobje s tako slabim razmerjem zmag in porazov. Zadnji proti Utah Jazz je bil znova boleč, a je tudi nekaj olajševalnih okoliščin. O vsem sta spregovorila slovenski zvezdnik in glavni trener Jason Kidd.

Nepazljivost v obrambi Dallas Mavericks je bila v zaključku dvoboja proti Utah Jazz ključna. John Collins je 6,1 sekunde pred koncem izkoristil luknjo v obrambi Mavs, se odlepil od Luke Dončića in zadel zmagoviti koš za 115:113.

"Nesporazum je bil. Napačno smo razumeli navodila s klopi. Moja napaka," se je Dončić posul s pepelom na novinarski konferenci. A ob pogledu počasnega posnetka se lepo vidi, da je za zmedo poskrbel pomočnik Dallasa Sean Sweeney, ki je bil v letošnjem poletju tudi pomočnik Aleksandru Sekuliću v slovenski izbrani vrsti.

Ta je namreč govoril Quentinu Grimesu, kako naj se premika, Luka je prav tako poslušal, Collins pa izkoristil trenutek zmedenosti.

V spodnjem posnetku si poglejte zmedo v obrambnih vrstah Dallasa in kako Sweeney daje navodila

"Komunikacija," se je trener Kidd po porazu dotaknil ključnega trenutka na tekmi: "Prišlo je do lapsusa. Zgodi se. Tekmec je izkoristil priložnost. Moramo biti boljši."

Dončić: Upanje je

Za Mavericks je bil to sedmi poraz v sezoni in četrti zaporedni. Pri tem so izgubili šest takšnih končnic, ki so bile tesne in se je rezultat v zadnjih petih minut gibal znotraj petih točk.

Luka Dončić je tekmo končal pri 37 točkah, 9 asistencah in 7 skokih. Foto: Reuters

"Upanje je. Enostavno moramo biti boljši. Premagujejo nas zaradi napadalnega skoka. Ne znamo skakati. Mislim, da je to glavni razlog za poraze," je po tekmi potarnal Dončić. Košarkarji Utah Jazz so imeli v tem večeru kar 16 skokov v napadu in ga dobili tudi skupno (40:30).

Rezultatsko tako slab začetek je Luka Dončić doživel le v krstni sezoni lige NBA. Takrat so prišli do štirih zmag v uvodnih 12 obračunih. Lani denimo, ko so se prebili vse do finala, v katerem so morali priznati premoč Boston Celtics, so vstopili v sezono z razmerjem zmag in porazov 9:3. A je sledila nato kriza, ključni dvig forme pa po februarskih menjavah.

Vstop Dallasa v sezono vse od prihoda Luke Dončića v klub

Sezona Po 12 tekmah (zmage/porazi) Na koncu sezone (zmage/porazi) Končna uvrstitev 2018/19 04/08 33/49 14. na Zahodu 2019/20 07/05 43/32 1. krog končnice 2020/21 06/06 42/30 1. krog končnice 2021/22 08/04 52/30 Konferenčni finale 2022/23 07/05 38/44 11. na Zahodu 2023/24 09/03 50/32 Finale 2024/25 05/07

Zaradi nekoliko slabšega začetka si v Teksasu še ne belijo glave. Kidd izpostavlja, da je to proces, skozi katerega mora ekipa z novimi posamezniki iti. Klay Thompson, Naji Marshall, Quentin Grimes in povratnik Spencer Dinwiddie so košarkarji, ki so poleti kot okrepitve prišli v vrste Dallasa.

Navkljub slabšemu začetku ne daleč od mest, ki prinašajo miren spanec

"Uravnovešenost in mirnost sta veliki stvari in nismo še tam. Z novo skupino fantov bi to lahko bila težava na začetku sezone, vendar ni boljšega načina, da gremo skozi to, kot da igramo tesne tekme in se učimo lastnih napak ter se tudi učimo iz zmagovanja. Upam, da bomo nocoj imeli to priložnost, da bosta prisotni naši uravnoteženost in umirjenost," je že pred dvobojem z Utahom govoril Kidd.

Če so pri Dallasu pred tem gostovali in izgubili proti močnim Phoenix Suns, Denver Nuggets in Golden State Warriors, se je pričakoval zasuk proti Utahu, ki je imel pred dvobojem le dve zmagi na svojem računu.

Kyrie Irving je zaradi težav z ramo izpustil tekmo z Utahom. Foto: Reuters

Po dvanajstih odigranih tekmah se Mavs nahajajo na 12. mestu zahodne konference. Če bi se preslikali na Vzhod, bi bili šesto moštvo in na mestu, ki vodi v končnico. Tako pa so na Zahodu eno zmago oddaljeni od mest, ki vodijo v dodatne kvalifikacije, in dve od direktne uvrstitve v končnico.

Na prekinitev niza štirih zaporednih porazov bodo pri Dallasu upali v noči na nedeljo, ko gostijo San Antonio Spurs, navijači pa si želijo, da se bo v pogon spet vrnil Kyrie Irving, ki je dvoboj z Jazz izpustil zaradi težav z desno ramo.