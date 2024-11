P.J. Washington je s 27 točkami in 17 skoki povlekel voz in Dallas je premegal Oklahomo, ekipo z največ zmagao v zahodni konferenci. Foto: Reuters "Bila je prava energija, igrali so brez pritiska. Fantje so bili utrujeni, a so bodrili drug drugega. Vedeli so, da morajo brez Luke držati drug z drugim. Odigrali smo že tesne tekme, pa smo jih izgubili. Ta ekipa pa je ostala na pravi poti," je po pomembni zmagi nad Oklahomo in to brez Luke Dončića poudaril trener Dallas Jason Kidd. To je bila sedma zmaga ekipe iz Teksasa, ki je zdaj na desetem mestu zahodne konference. Ima štiri zmage manj od Oklahome ter tri manj od Golden Watte Wariors in Houston Rockets.

Dončić je tekmo izpustil, ker je bila druga v dveh zaporednih večerih, po torkovem udarcu v desno koleno na tekmi z Warriors pa ga ta še naprej muči. Vemo, da je Ljubljančan trdoživ, da ne izpusti kar tako tekme. Pred tem je imel že nekaj težav z lažjo poškodbo v dimljah. "Videli bomo, kako se bo počutil v ponedeljek. Upamo, da bo na naslednji tekmi že na voljo," je navijače pomiril trener Kidd. V noči na sredo ekipa Mavericks na domačem terenu igra z New Orleans Pelicans. Dončić je seveda ključni košarkar ekipe, saj na tekmo v povprečju dosega po 28,2 točke, 7,8 skoka in 7,8 asistence.