Niz porazov je prekinjen, a je Dallas za derbi ostal brez Dončića

Luka Dončić in Dallas Mavericks (šest zmag, sedem porazov) so s sobotno zmago nad San Antonio Spurs, ki so pogrešali poškodovanega Victorja Wembanyamo, prekinili niz štirih porazov, a že večer pozneje so znova na parketu in to na precej težji tekmi: v noči na ponedeljek pri vodilni ekipi zahodne konference Oklahoma City Thunder (11-2). Luka Dončić zaradi bolečin v desnem kolenu tekmo izpušča.

Luka Dončić izpušča prvo tekmo v sezoni. Foto: Guliverimage Dallas Mavericks so za svojo šele šesto zmago sezone (110:93) odigrali nekaj bolje v obrambi kot na prejšnjih tekmah, ko so dobivali po 110 točk in več. A Shai Gilgeous-Alexander in njegova Oklahoma City Thunder sta za Mavericks precej višja ovira od San Antonio Spursov. Prvi zvezdnik Oklahome, ki daje po 13 trojk na tekmo, dosega po 27,9 točke. Lukovo povprečje je še nekaj boljše, 28,2 točke na tekmo. Proti Spursom jih je dal sicer samo 16. Po tekmi je Ljubljančan priznal, da ni stoodstoten, da ga je mučilo desno koleno. Za sobotno zmago je bil najzaslužnejši Daniel Gafford, ki je dal 22 točk. Ko ta center da več kot 20 točk, Dallas vedno zmaga.

Zaradi kolena bi bili dve tekmi v dveh dneh za Dončića preveč, zato so že šest ur pred začetkom iz kluba sporočili, da bo derbi izpustil. Udarec v koleno je dobil ob torkovem porazu proti Golden State Warriorsom (117:120). "Ni veliko časa za počitek. A bom gotovo boljši. Obljubim," je dejal po sobotni zmagi. Da bi torej res čim prej bil zdrav in boljši na parketu, je dobil prost večer za okrevanje in počitek.

