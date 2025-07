Finale pred finalom. Zadnja tekma Luke Modrića v belem dresu?

Nogometaši Chelseaja so na klubskem svetovnem prvenstvu postavili prvi finalisti, potem ko so na stadionu MetLife v New Jerseyju z 2:0 ugnali Fluminense. Danes bo na istem prizorišču na sporedu še poslastica med evropskim prvakom PSG in Realom Madridom. V središču pozornosti bo Kylian Mbappe, v primeru izpada belih baletnikov pa bi bilo to tudi zadnje dejanje Luke Modrića pri španskem velikanu.