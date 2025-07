Mike Brown novi glavni trener New York Knicks

Mike Brown je uradno novi trener New York Knicks. Dvakratni trener leta v severnoameriški košarkarski ligi NBA bo nasledil Toma Thibodeauja in naj bi ekipo popeljal do želenega tretjega naslova prvaka, prvega po letu 1973. Thibodeau je bil prisiljen oditi, potem ko so Knicks v finalu vzhodne konference izgubili proti Indiana Pacers.