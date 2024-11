Reprezentanti na zbor po večinoma uspešnem klubskem tednu

Slovenski košarkarski legionarji na reprezentančni zbor prihajajo opogumljeni po uspešnem tednu, ko so v svojih klubih igrali odlično. Le upamo lahko, da so dobro formo in razpoloženje prinesli tudi v izbrano vrsto, ki jo v prihodnjih dneh čakata dve tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 proti Portugalski.

Moško člansko košarkarsko reprezentanco v petek čaka kvalifikacijska tekma za EuroBasket 2025 na Portugalskem, v ponedeljek se bodo z istim tekmecem pomerili še doma v koprski Bonifiki, selektorja Aleksandra Sekulića pa lahko veseli dobra forma njegovih izbrancev.

V ligi ABA navduševali Blažič, Prepelič in Rebec

Ti so na reprezentančni zbor prišli dobro razpoloženi, sporočajo s Košarkarske zveze Slovenije. In jasno je tudi, zakaj. Reprezentanti so na Obalo prišli po zanje uspešnem tekmovalnem tednu v klubih. Jaka Blažič je s Cedevito Olimpijo pred dnevi prekinil niz šestih porazov. Ljubljanska zasedba je v ligi ABA premagala Mego s 93:82, največ zaslug za to pa je imel prav kapetan zmajev, ki je v dobrih 31 minutah igre dosegel 21 točk, osem skokov in dve podaji.

Klemen Prepelič se je z Dubajem veselil zmage nad Krko. Foto: www.alesfevzer.com Blažič je kandidat tudi za kapetanski trak v reprezentanci, drugi pa je Klemen Prepelič, ki je v nedeljo v ligi ABA prav tako vknjižil zmago. Z Dubajem je z 91:76 premagal novomeško Krko, Prepelič je v 26 minutah igre k uspehu prispeval 14 točk, dva skoka in podajo. Med reprezentanti v novomeškem dresu je bil z dvanajstimi doseženimi točkami in šestimi skoki najbolj razpoložen Tibor Mirtič.

V dresu FMP v letošnji sezoni odlične igre kaže organizator igre Matic Rebec, ki se po februarju 2022 znova vrača v izbrano vrsto. Za nedavno zmago v jadranski ligi s 109:106 v Novem mestu po dveh podaljških je dosegel 17 točk, med drugim tudi ključno trojko minuto in pol pred koncem tekme. Nekaj dni kasneje je ob porazu proti Zadru 67:83 prispeval devet točk, štiri skoke in dve podaji.

Murić pogumno proti velikemu Realu, odličen debi Hrovata

Edo Murić se je z Lleido dobro upiral madridskemu Realu. Foto: www.alesfevzer.com Edo Murić se je z Lleido v španskem prvenstvu na zahtevnem gostovanju v Madridu odlično upiral velikemu Realu (78:85). V 21 minutah igre je dosegel osem točk ter dodal štiri skoke in podajo. Zoran Dragić (Bilbao) je v preteklem tednu zabeležil zmago in poraz, obakrat pa je dosegel po sedem točk in odlično podajal soigralcem. Z enakim učinkom zmag in porazov je teden zaključil Luka Ščuka (Braunschweig), ki je dosegel po štiri točke. Žiga Dimec (TSG Ghosthawks) in Leon Stergar (Kortrijk Spurs) nista imela tekme.

Ekipi francoskega Dijona se je pred dnevi znova pridružil Gregor Hrovat in se takoj izkazal. Igral je že 26 minut in dosegel 14 točk, dva skoka in podajo. Dijon je sicer s 85:91 izgubil proti Saint Quentinu. Zaradi poškodbe roke bo z igrišč še tri do štiri tedne odsoten Josh Nebo (Olimpia Milano). Vse več priložnosti v Albi dobiva Žiga Samar. Na zadnjih dveh tekmah je dosegel osem oziroma 13 točk.

Kaj pa "Američani"?

Vlatko Čančar se je vrnil na parket v ligi NBA. Foto: Guliverimage Pravico nastopa za univerzo Florida State je dobil Urban Klavžar ter tako na derbiju proti Floridi dočakal premierni nastop. Za zmago 87:74 je dosegel dve točki v šestih minutah. Odlično tekmo je znova odigral Novogoričan Saša Ciani. S soigralci je bil sicer poražen proti univerzi Northwestern, je pa zbral 15 točk, osem skokov in tri podaje.

Potem ko je Vlatko Čančar nekaj tekem izpustil zaradi poškodbe gležnja, se je v New Orleansu vrnil na parket lige NBA. Njegov Denver je sicer izgubil 94:101, Čančar pa je dosegel dve točki. Dve točki je dosegel tudi ponoči na dvoboju proti Memphisu. Naporen ritem tekem je za Luko Dončićem. Ta je z Dallasom v preteklih dneh odigral pet dvobojev, prejšnjo noč pa je zaradi bolečin v kolenu proti Oklahomi, ki so jo Teksašani dobili 121:119, izpustil prvo tekmo letos.

