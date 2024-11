Po zmagah proti Ukrajini in Izraelu slovensko košarkarsko reprezentanco konec novembra čakata novi tekmi v kvalifikacijah za EuroBasket 2025, obakrat proti izbrani vrsti Portugalske. Selektor Aleksander Sekulić je razkril seznam 15 košarkarjev, ki bodo na voljo. Manjkalo bo nekaj igralcev, ki so sodelovali v prvi kvalifikacijski akciji za EuroBasket 2025 in v zadnjem kvalifikacijskem ciklu za olimpijske igre, vendar se nekateri vračajo, prav tako pa bosta v zasedbi premierno zaigrala dva nova obraza.

Selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam petnajstih igralcev za novembrski kvalifikacijski tekmi! ✨#mojtim v tem kvalifikacijskem ciklu čakata dva dvoboja proti Portugalski – najprej v gosteh, nato pa še v Kopru 25. novembra ob 18:00!



Slovenija je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025 po dveh tekmah še neporažena v skupini A, v kateri so tekmeci Izrael, Ukrajina in Portugalska. Na uvodnih tekmah je naša reprezentanca na domačih tleh premagala tako Ukrajino kakor tudi Izrael in je na dobri poti, da si zagotovi mesto na EuroBasketu prihodnje leto, na katerega se bodo uvrstile tri najboljše ekipe iz vsake skupine.

Slovenija ima edina v skupini A stoodstoten izkupiček. Izrael in Portugalska imata po eno zmago, brez pa so še Ukrajinci.

Selektor Aleksander Sekulić bo zdaj skušal z izbranci preskočiti še Portugalsko, s katero se bodo najprej 22. novembra pomerili v gosteh, 25. novembra pa doma v Kopru.

Ob pogledu na prvo reprezentančno akcijo, če gledamo prvi kvalifikacijski cikel, bo kar nekaj novih obrazov. Vračata se Edo Murić in Zoran Dragić. Po letu 2022 bo del nje tudi Matic Rebec, po letu 2023 še Rok Radović in Robert Jurković. V moštvu bosta tudi dva debitanta – Žiga Daneu in Mark Padjen.

Zato pa iz prve reprezentančne akcije ne bo Žige Samarja (Evroliga), Mika Tobeyja, ki je po poročanju Sportkluba dal selektorju košarico, Aljaža Kunca (imel je poškodbo), Alekseja Nikolića, Mihe Lapornika, Gregorja Hrovata (pred dnevi je okrepil Dijon) in Jakoba Čebaška.

Od tistih, ki so letos poleti igrali v kvalifikacijah za olimpijske igre, jasno ne bo v ekipi Luke Dončića in Vlatka Čančarja, ki sta v ligi NBA. Naturalizirani košarkar Josh Nebo igra v Evroligi, manjkata pa tudi že omenjena Nikolić in Hrovat.

"Verjamem, da se tako kot vedno vsi v ekipi veselimo nove reprezentančne akcije. V prvem ciklu smo z dvema zmagama opravili dobro delo in pred nami je lepa priložnost, da si že zagotovimo vozovnico za evropsko prvenstvo prihodnje leto. Prepričan sem, da se od prvega do zadnjega tega dobro zavedamo in bomo s takšno miselnostjo tudi prišli na priprave. Je pa pred nami specifičen kvalifikacijski cikel, saj se bomo v le nekaj dneh dvakrat pomerili z istim tekmecem. Vemo, kaj nas čaka in naša poglavitna naloga bo, da se na nekaj treningih, ki nam bodo na voljo, na Portugalce dobro pripravimo. Vsekakor si želimo, da se po koncu tekme v Kopru skupaj z glasnimi navijači, ki so vedno naš šesti igralec, veselimo uvrstitve na EuroBasket." so izjavo selektorja sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.