Mladi nadarjeni francoski košarkar Joan Beringer, ki se je k Cedeviti Olimpiji poleti preselil iz Strasbourga, je s klubom podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, ki ga zavezuje k Ljubljančanom do leta 2028.

Joan Beringer, ki se je s košarko začel resneje ukvarjati relativno pozno, šele pred manj kot tremi leti, je s Cedevito Olimpijo podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo. Po tem, ko je dve sezoni preživel v dresu mladinske ekipe SIG Strasbourga, se je 18-letni Francoz letošnje poletje preselil v slovensko prestolnico.

Sprva je bilo načrtovano, da bo igral za mladinsko moštvo, a je od prvega dne opozarjal nase, na treningih in tekmah pa dokazal, da lahko ljubljanski klub nanj resno računa. Že pred začetkom sezone je tako postal stalni član članske ekipe Cedevite Olimpije, s katero prvič v karieri nastopa v evropskem pokalu in regionalni ligi ABA.

Foto: KK Cedevita Olimpija

"Ob podpisu prve profesionalne pogodbe sem zelo srečen. V nadaljevanju sezone želim igrati še bolj intenzivno, obenem si želim zmagovati in pokazati najboljšo možno igro. Na vsaki tekmi in treningu želim uživati s svojimi soigralci ter narediti vse, da pridemo do zmag," je po podpisu pogodbe za klubsko spletno stran povedal mladi Francoz.

Beringer je v tej sezoni zaigral na sedmih tekmah v EuroCupu, od tega je tri začel v prvi peterki, in na devetih tekmah v regionalni ligi. Poleti je v dresu Francije nastopal tudi na evropskem prvenstvu za fante do 18. leta starosti.