Cedevita Olimpija s stotico do tretje zmage v šestih dneh

Košarkarji Cedevite Olimpije so v desetem krogu rednega dela EuroCupa prišli do šeste zmage. Romunskega prvaka Cluj-Napoco so predvsem po zaslugi izvrstne igre v tretji četrtini (v napadu in obrambi) premagali s 103:96. Kar pet Ljubljančanov je doseglo dvomestno število točk, največ Devin Robinson, 25.

Športni direktor Chechu Mulero je na tekmi gostil trenerja nogometne Olimpije Victorja Sancheza. Foto: Aleš Fevžer Cedevita Olimpija je igrala tretjo tekmo v zadnjih šestih dneh. Obe ekipi sta imeli po polovici rednega dela sezone na svojem računu pet zmag in štiri poraze. V boju za končnico je bila ta tekma tako še toliko bolj pomembna. Še drugič v sezoni pa je medsebojni dvoboj dobila ljubljanska ekipa. Romunski Cluj-Napoca je premagala s 103:96. "Težak tekmec, boj za mesto v končnici. Dve proti nič za nas. Gremo naprej," je pomembnost zmage poudaril Aleksej Nikolić.

Brynton Lemar je dal v prvem polčasu 15 točk. Foto: Aleš Fevžer V devetem krogu EuroCupa je Cedevita Olimpija do visoke zmage nad Hamburgom (95:68) prišla kljub zelo slabemu metu za tri točke (1/23). Začetek tekme z ekipo Cluj-Napoca pa je bil ravno nasproten, Nikolić jo je odprl s trojko. Prva četrtina je bila v Stožicah zelo izenačena, končala se je s 24:23. Brynton Lemar je dal že deset točk. Ko je v 13. minuti Jaka Blažič zadel drugo trojko zapored, je Cedevita Olimpija povedla s 33:31. V tistem trenutku je izza črte metala 60-odstotno (6/10). A trojke so zadevali tudi gostje (4/10), za vodstvo s 34:33 stari znanec Olimpije Sasu Salin.

Prvi polčas še ni dal odločitve, Ljubljančani so ga dobili s 50:46. Imeli so kar osem izgubljenih žog. Ob Lemarju (15 točk) je bil dvomesten še Nikolić (10), Devin Robinson pa pri devetih točkah. Zadeli so sedem trojk iz 14 metov.

Da bi ena ekipa naredila razliko, je manjkala samo še prava obramba. In to je Cedevita Olimpija prikazala na začetku tretje četrtine, v tretji minuti je povedla s 56:46. Vse bolj razpoložen je bil Robinson (18 točk). Tretjo četrtino je domača ekipa dobila s 25:17 in v zadnjo vstopila z najvišjo prednostjo na tekmi 75:63.

Devin Robinson je dal 5 točk. Foto: Aleš Fevžer Ni šlo brez nemirnega zaključka, saj se je tri minute pred koncem romunska ekipa približala samo na tri točke zaostanka (90:87). Je pa sledila toliko bolj pomembna trojka Robinsona za vodstvo s 93:87. V naslednjem napadu Olimpije pa dva zgrešena meta, a tudi dva skoka v napadu, nakar je ob zvoku sirene za konec napada DJ Stewart zabil. A se je po ogledu posnetka izkazalo, da je bil nekaj desetink prepozen. Ostalo je pri 93:88, a na semaforju samo še minuta in pol. Ljubljančani so imeli v zadnji minuti mirno roko pri prostih metih in tako prišli s stotico do tretje zmage v šestih dneh. Za končni izid 103:96 je dal Robinson 25 točk, Lemar 23, Jones in Blažič po 15, dvomesten je bil še Nikolić (12). Zadeli so 12 trojk (30 metov), imeli kar 63-odstoten met za dve točki in 34 skokov.

Cedevita Olimpija bo v nedeljo v ligi Aba gostila Spartak, naslednja tekma v evropskem pokalu pa jo čaka 11. decembra v Benetkah.

