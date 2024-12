Besede Zmaga Sagadina se zlatijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v torek podpisali pod svojo tretjo zaporedno zmago v zadnjih šestih dneh. Slovenski prvaki so s 103:96 ugnali Cluj-Napoco in prišli do izjemno pomembne in skupno šeste zmage v letošnji sezoni Eurocupa, hkrati pa so po vrnitvi trenerja Zvezdana Mitrovića še brez praske.

"Sam se nadejam tega, da bo, ko bo Mitrović v popolnosti znova zraven, stvar videti vsaj malce drugače oziroma bolje," je v pogovoru za Sportal po nizu slabših rezultatov Cedevite Olimpije in odsotnosti glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića v sredini novembra dejal košarkarski strokovnjak in nekdanji trener Zmago Sagadin. Če gre verjeti nekaj prvim tekmam in predstavam po vrnitvi črnogorskega strokovnjaka, ki je imel v zadnjih mesecih težave s hrbtom, zaradi katerega je prestal tudi operativni poseg, se je krivulja rezultatov v Ljubljani začela obračati v pravo smer.

Cedevita Olimpija ima po šestih odigranih tekmah na svojem računu šest zmag, kar je najboljši začetek sezone v Eurocupu od združitve klubov leta 2019. Igra ljubljanske zasedbe, ki je dobila zadnje štiri tekme v vseh tekmovanjih, v zadnjem času dobiva prave orise in ima ob sicer nekaj padcih v igri tudi glavo in rep. Velik doprinos k temu je zagotovo črnogorski trener na klopi slovenskih prvakov, ki zna v pomembnih trenutkih povleči prave poteze, ob tem pa velja za pravo avtoriteto med svojimi varovanci, kar so po torkovi zmagi nad Clujem potrdili tudi v taboru edinega slovenskega kluba, ki nastopa v Evropi.

Devin Robinson je ob zmagi dosegel 25 točk. Foto: Aleš Fevžer

"Trener od nas veliko pričakuje, če je treba, na nas tudi zakriči, kar nas še bolj motivira. Zna nas pripraviti in motivirati za vsako tekmo posebej," je bil jasen Devin Robinson. Temu je prikimal tudi Aleksej Nikolić. "Če je on tukaj, je vse veliko lažje, preprosteje je prenesti informacije košarkarjem in lažje skomuniciramo, kaj početi na igrišču," je dodal slovenski košarkar, smejalo pa se je tudi direktorju kuba Davorju Užbincu, ki je iz prve vrste pospremil tretjo zmago Olimpije v zadnjih šestih dneh.

Mitrović zadovoljen

S pohvalami pa je svoje igralce po koncu na novinarski konferenci pozdravil tudi Mitrović, ki je, kot vedno, mirno in preudarno pokomentiral dogajanje na igrišču. "Najpomembnejša stvar na koncu je naša zmaga. Res spoštujem Cluj, po slabšem začetku sezone so se res dvignili v formi, imajo odlično ekipo. Zagotovo ni načrt naše ekipe, da dosežemo 102 točki, večji poudarek želimo dati obrambi, a igra se pomika v tej smeri. Zadovoljen sem, sploh ker smo imeli samo en dan za pripravo na tekmo, in mislim, da so fantje v tem trenutku dali svoj maksimum," je dejal Mitrović, ki je s svojo ekipo vse bližje napredovanju v evropskem pokalu, kar po nekaj slabih rezultatih zagotovo navdaja z optimizmom.

Brynton Lemar po vrnitvi po poškodbi dokazuje, da gre za izjemno pomembnega člana ekipe. Foto: Aleš Fevžer

"Ekipa je bila nova, pred začetkom sezone smo kazali dobro energijo, tudi sezone nismo odprli slabo. Potem se je poškodoval Lemar, za katerega zdaj vidimo, kako pomemben je za to ekipo in kakšen igralec je. Zagotovo je tudi to vodilo v padec energije. Mislim, da nam zdaj odlično v rotaciji pomaga tudi Stipanović, mislim, da se je poklopilo več stvari, da smo naredili to serijo 3-0. Boljši smo tudi v skoku, čeprav proti Cluju v prvem polčasu nismo zapirali rakete. Fantom sem med polčasom to tudi povedal, v tretji četrtini se je vse skupaj malce popravilo. Vedno težim k temu, da opravimo temeljne zadeve, da se zapre raketo, da se gre agresivno na skok. V nekem trenutku smo te osnove pozabili in to nas je potem udarilo v obliki porazov. Vsak dan poskušamo to izboljšati," je še dejal Mitrović.

Aleksej Nikolić je v torek dosegel dvanajst točk. Foto: Aleš Fevžer

Nasmeha na obrazu po koncu srečanja ni skrival niti Aleksej Nikolić, ki je dosegel dvanajst točk. "Vsaka zmaga je zelo pomembna, sploh v boju za play-off, bil je res zahteven tekmec. Veliko nam je pripomogel Andrija, njegove izkušnje so zlata vredne in nam dajejo novo dimenzijo na obeh straneh igrišča. Je pomemben člen tudi v garderobi, preprosto zna prepoznati položaje. Do vseh tekem pristopamo z isto mentaliteto, vsaka žoga, vsak napad nam je pomemben, pomembno pa je, da tako nadaljujemo tudi naprej. Še bolj pomembno kot zmaga pa je to, da bomo zdaj gradili naprej in nadaljevali v tem slogu. V reprezentančnem odmoru sem imel določene težave, ki sem jih moral urediti. Zdaj se počutim veliko bolje, na žalost nisem mogel biti z reprezentanco, a telo in zdravje sta na prvem mestu," je še dodal slovenski organizator igre.

Zgoščen ritem tekem se bo za Cedevito Olimpijo nadaljeval v nedeljo, ko v Halo Tivoli v okviru lige ABA prihaja izjemno nezgodna Spartak Subotica. "Zame njihova dobra sezona ni presenečenje, imajo res kakovostno zasedbo in dober proračun. Med drugim so dobili Budućnost v Podgorici, bili so blizu tudi proti Dubaju, Partizanu in Crveni zvezdi. Čaka nas izjemno težko delo," je še dodal Mitrović.

