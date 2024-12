Olimpija zmaguje in zmaguje, padla je tudi Cibona. Krka zapravila lepo prednost.

V 12. krogu lige ABA sta se v soboto predstavila oba slovenska kluba. Krka se je v dvorani Leona Štuklja dolgo časa spogledalovala z zmago proti Igokei, a nato gostom v zadnjih minutah dovolila preobrat in izgubila z 80:85. Cedevita Olimpija je bila uspešnejša od Novomeščanov. Na gostovanju v Zagrebu, kjer se je morala znajti brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki ga je disciplinski sodnik regionalne lige kaznoval s suspenzom za eno tekmo, je po odlični igri v zadnji četrtini ušla Ciboni in zmagala s 75:66. Zmaji so tako zmagali že sedmič zapored v vseh tekmovanjih.

Cibona : Cedevita Olimpija 66:75 (17:18, 35:32, 53:49) Dvorana Dražen Petrović, gledalcev 500, sodniki: Pukl (Slovenija), Dragojević, Lepetić (oba Črna gora). Cibona: Ročak 21 (2:4), Radovčić 13, Perasović 3 (1:2), Majcunić 3 (1:1), Jok 16 (1:2), Šamanić 4, Rogić 6 (1:2).

Cedevita Olimpija: Stewart 6, Robinson 17 (1:1), Jones 18 (6:10), Radović 8, Lemar 10 (5:6), Blažič 12 (5:6), Beringer 2, Stipanović 2. Prosti meti: Cibona 6:11, Cedevita Olimpija 17:23.

Met za tri točke: Cibona 8:23 (Jok 3, Radovčić 3, Rogić, Ročak), Cedevita Olimpija 4:19 (Radović 2, Lemar, Blažič).

Osebne napake: Cibona 27, Cedevita Olimpija 19.

Pet osebnih: Radovčić (34.), Lončar (34.), Ročak (40.).

Za Ljubljančane je to hkrati sedma zmaga v nizu v vseh tekmovanjih. Odkar sta se po poškodbah vrnila trener Zvezdan Mitrović in Američan Brynton Lemar, Cedevita Olimpija še ni izgubila.

Olimpija bo skušala zmagoviti niz nadaljevati v sredo proti Turk Telekomu. Foto: Dragana Stjepanović/ABA Črnogorskega stratega danes sicer ni bilo na ljubljanski klopi, saj je bil na prejšnji tekmi izključen, Lemar pa je bil znova med najzaslužnejšimi za zmago. Američan je sedem od svojih desetih točk dosegel v zadnjih dveh minutah tekme, ko je Cedevita Olimpija prvič povedla za več kot koš razlike in z nekaj minutno čvrsto obrambo strla odpor žilavih gostiteljih.

Prvi strelec ljubljanske zasedbe je bil Devante Jones z 18 točkami (5 podaj, 3 skoke), 17 jih je dodal Devin Robinson (9 skokov), 12 pa Jaka Blažič.

Cedevita Olimpija bo naslednji dve tekmi igrala doma. V sredo jo v evropskem pokalu v Stožicah čaka Turk Telekom, v soboto pa v Tivoliju Studentski centar.

Krka še v 27. minuti vodila za 13 točk ...

Košarkarji Krke so doživeli šesti poraz v zadnjih sedmih nastopih v ligi Aba, tako da s tremi zmagami in devetimi porazi ostajajo pri dnu regionalnega tekmovanja. V Novem mestu jih je premagala Igokea s 85:80.

Krka : Igokea 80:85 (22:23, 42:40, 63:58) Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 800, sodniki: Hordov, Kardum (oba Hrvaška), Ćalić (Srbija). Krka: Mirtić 6 (1:2), Bačvić 2 (2:2), Garcia 12 (9:11), Persons 14 (2:2), Jurković 14 (2:2), Špan 15, Cerkvenik 6, Skeens 8 (2:4), Čebašek 3 (1:2).

Igokea: Anim 6 (2:2), Gavrilović 2, Jones 11 (2:2), Pušica 11 (1:1), Milosavljević 11 (0:1), Simanić 13 (2:2), Marić 4, Carter 14 (2:2), Jeremić 13 (2:2).

Prosti meti: Krka 19:25, Igokea 13:14.

Met za tri točke: Krka 9:25 (Špa 3, Jurković 2, Persons 2, Mirtić, Garcia), Igokea 10:24 (Jeremić 3, Simanić 3, Pušica 2, Jones, Milosavljević).

Osebne napake: Krka 22, Igokea 26.

Pet osebnih: Persons (36.).



Krka je v zadnjih 13 minutah zapravila prednosti 13 točk. Še posebej slabo je odigrala končnico oziroma zadnjih pet minut, ko na parketu zaradi petih osebnih napak ni bilo najboljšega domačega igralca, ameriškega organizatorja igre Taylerja Personsa.

Novomeščani so še 13 minut pred koncem vodili za 13 točk. Foto: Drago Perko/kosarka.si Krka je v 27. minuti vodila 61:48. V 32. so se gostje približali le na točko zaostanka (63:62), ob odhodu Personsa s parketa zaradi osebne in tehnične napake je bilo še 73:69, dobri dve minuti pred koncem pa je Igokea že vodila z do tedaj njeno najvišjo prednostjo (80:76).

Novomeščani so sicer dobili skok s 33:19, a so izgubili 19 žog, v ključnih trenutkih pa niso imeli moža odločitve, četudi so štirje igralci dosegli vsaj 12 točk.

Krka bo letos še gostovala v Podgorici proti Budućnosti ter 29. decembra v Leonu Štuklju gostila Crveno zvezdo, leto 2025 pa bo odprla s slovenskim obračunom v Ljubljani proti Cedeviti Olimpiji.

