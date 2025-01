Zaplet pri Cedeviti Olimpiji, ki je ostala brez tekme

Košarkarji Cedevite Olimpije bi morali ta četrtek prvič v novem letu stopiti na parket. V 13. krogu rednega dela EuroCupa se bi morali v Panevežysu ob 19.00 po srednjeevropskem času udariti z Lietkabelisom, a jim zaradi zapletov s prevozom iz Beograda ni uspelo priti do Panevežysa, so sporočili iz kluba.

Kot so že v torek sporočili iz Cedevite Olimpije, novoletno potovanje iz Beograda v Panevežys ni potekalo po načrtih. V torek je bil polet iz Beograda v Varšavo, od koder bi morali poleteti v Litvo, zaradi goste megle v srbski prestolnici odpovedan. Silvestrski večer je ekipa zato preživela v hotelu v Beogradu, v sredo pa so Zmaji iz srbskega glavnega mesta znova skušali odpotovati v Varšavo, a ponovno neuspešno. Ljubljanski kolektiv je zato tudi noč na četrtek preživel v Beogradu, kjer je v ogrevalni dvorani beograjske Arene v sredo zvečer tudi opravil trening. V četrtek zjutraj, na dan tekme z Lietkabelisom, bi morala celotna odprava po dveh različnih poteh odpotovati iz Beograda v Panevežys. Za en del ekipe naj bi bila vmesna postaja Dunaj, za drugi del Milano, za vse člane poti pa bi bila prva destinacija Riga, od koder bi se morala ekipa z avtobusom odpeljati do Panevežysa, a so ob 14. uri iz kluba sporočili, da jim ne bo uspelo priti do kraja tekme.

"Ob tej priložnosti se zahvaljujemo KK Partizan Mozzart Bet, ki nam je v času našega bivanja v Beogradu prijazno posodil svoj klubski avtobus in nam v sredo zvečer omogočil trening v ogrevalni dvorani beograjske Arene," so sicer še sporočili iz kluba.

Cedevita Olimpija in Lietkabelis sta se v rednem delu evropskega pokala pomerila 15. oktobra v Stožicah, semafor pa je kazal 76:72 v korist Zmajev, ki so v stožiški dvorani vodili od začetka do konca tekme, največ s 23 točkami razlike (43:20).

