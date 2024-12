Košarkar Cedevite Olimpije Martinas Geben bo do konca sezone kot posojeni igralec slovenskih prvakov dokončal v španskem klubu Bàsquet Girona.

Martinas Geben se je članski zasedbi Cedevite Olimpije pridružil v letošnjem poletju in z ljubljanskim klubom podpisal pogodbo do zaključka sezone 2025/26, a letošnje ne bo dočakal v dresu ljubljanskega kluba. Do konca sezone bo namreč kot posojeni košarkar igral za špansko Bàsquet Girono.

V tekmovalni sezoni 2024/25 je Geben za zdaj zaigral na 13 tekmah lige ABA in 12 tekmah EuroCupa. V Evropskem pokalu v povprečju na parketu preživi malo več kot 14 minut na tekmo in dosega 4,8 točke ter 3,1 skok, v regionalni ligi pa je beležil 5,9 točke in 2,2 skoka v 10,4 minutah na parketu.