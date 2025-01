Derbi Heliosu, s Krko zdaj poravnana na vrhu

Z derbijem med Heliosom in Krko se je v četrtek začel 13. krog košarkarske lige OTP banka. Domžalčani so zmageli s 95:85. V petek bo Zlatorog gostil Podčetrtek, preostale tekme bodo na sporedu v soboto in ponedeljek.

Foto: Aleš Fevžer To je za Domžale prva zmaga nad Krko v tej sezoni. Novomeščani so dobili prvo tekmo v državnem prvenstvu z dvajsetimi točkami razlike, na prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar pred enim tednom pa so slavili celo z 99:74. Krka navkljub drugemu porazu v sezoni - pred tem je izgubila le uvodno tekmo konec septembra proti Termam Olimia - ostaja na vrhu razpredelnice, Kansai Helios pa ima zdaj enak izkupiček kot Novomeščani 11-2.

Varovanci domačega stratega Jureta Močnika so temelje za zmago postavili v prvem polčasu oziroma v drugi četrtini, ki so jo dobili z 28:12. Dvajset točk naskoka so v nadaljevanju zadržali, čeprav je Krka zaigrala bolj podjetno in se v 36. minuti približala na 83:79. Od tu dalje je stvari v svoje roke vzel kapetan Kansai Heliosa Blaž Mahkovic (22 točk, 10 podaj) in z osmimi zaporednimi točkami odločil zmagovalca. Poleg Mahkovica je za domače 22 točk dosegel tudi Jan Copot (trojke 6:8), Jure Špan pa je 12 točkam dodal 10 podaj. Na drugi strani sta izstopala Tayler Persons s 23 točkami ter Tibor Mirtić (20 točk, 11 skokov).

Liga OTP banka, 13. krog

Četrtek, 2. januar:

Petek, 3. januar:

Sobota, 4. januar:

Ponedeljek, 6. januar: