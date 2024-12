Krka slavila v Šentjurju

Z obračunom med Šentjurjem in Krko (69:83) se je začel 12. krog košarkarske lige OTP banka. V soboto bo Šenčur pričakal Zlatorog, košarkarji LTH Castings pa bodo gostovali v Rogaški Slatini. V nedeljo bodo Domžalčani na delu v Kranju pri Triglavu, v ponedeljek pa bo na sporedu še tekma med Podčetrtkom in Ilirijo.

Novomeščani so glavnino dela opravili v prvi četrtini, ki so jo dobili s 23:9, nato pa v nadaljevanju srečanja razliko brez težav zadržali. Šentjur se vse do zadnje četrtine ni približal na manj kot devet točk zaostanka, nato pa pred koncem prednost Krke stopil na šest. A zadnjo besedo so imeli Dolenjci in srečanje zaključili z delnim izidom 8:0.

Pri Šentjurju sta Jure Pelko in Radoš Šešlija dosegla po 18 točk, slednji je dodal še 12 skokov. Pri Krki je bil strelsko najuspešnejši Tayler Persons (15), Robert Jurković je dodal 11 točk.

Liga OTP banka, 12. krog

Sreda, 18. december:

Sobota, 21. december:

Nedelja, 22. december:

Ponedeljek, 23. december: