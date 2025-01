Slovenski derbi po drami in podaljšku Cedeviti Olimpiji

Derbi v Ljubljani je upravičil svoj naziv. Po tem, ko so Zmaji zagospodarili na samem uvodu v tekmo in nato na polčas odšli s prednostjo 11 točk, so se Novomeščani v drugem delu tekme vrnili in bili v rednem delu celo bližje zmagi. V podaljšku jih je nato pokopalo izvajanje prostih metov, saj so jih zapravili kar šest. Zadnjega je po tem, ko je prvega izmed obeh zgrešil, kapetan Jan Špan namerno zapravil, da bi gostje poizkusili priti do odbite žoge in meta za izenačenje ali zmago. A žoga je končala pri Andriji Stipanoviću in čas se je iztekel.

Za Ljubljančane je to šesta zmaga v zadnjih sedmih nastopih v ligi Aba, za Novomeščane pa peti zaporedni poraz. Cedevita Olimpija se je povzpela med prvih osem moštev, ki bodo napredovala v končnico, Krka pa s tremi zmagami ostaja pri dnu razpredelnice in jo v drugem delu oziroma naslednjih 15 tekmah čaka hud boj za obstanek.

Janu Španu se je v izdihljajih tekme zatresla roka. Foto: Aleš Fevžer

Zasedba Zvezdana Mitrovića, ki je novoletne praznike zaradi vremenskih nevšečnosti preživela v Beogradu oziroma se skušala neuspešno prebiti v Litvo, kjer jo je čakala tekma evropskega pokala, je do dveh točk prišla z obilico sreče. Krka je imela namreč v rednem delu zmago praktično že v žepu. Pol minute pred koncem tekme je vodila s 75:71, a je najprej Devin Robinson ukradel žogo in zabil za dve točki zaostanka, takoj za tem pa je Krka še enkrat zapravila napad in Brynton Lemar je tri sekunde po košu Robinsona izenačil na 75:75. V zadnjem napadu je Tayler Persons zgrešil met za zmago Krke.

Tudi v podaljšku je odločitev padla šele v zadnjih sekundah. Krka, ki je sicer nastopila brez dveh nosilcev igre, Nika Bačvića in Marca Garcie, je bila bližje zmagi, vendar je v dodatnih petih minutah zgrešila šest prostih metov.

Cedevita Olimpija bo v prihajajočem tednu obe tekmi igrala doma; v sredo ob 18.45 jo v evropskem pokalu čaka grški Aris, v nedeljo pa se bo pomerila z FMP. Krka bo v sredo v ligi OTP banka gostila Ilirijo, konec tedna pa bo gostovala pri Megi.

