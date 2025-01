Cedevita Olimpija po drami in preobratu slavila še v Dubaju

V 17. krogu lige ABA so košarkarji Krke v soboto na domačem parketu lovili zelo pomembno zmago v boju za obstanek proti Borcu, a ostali brez nje, gostje so zmagali z 79:90. Košarkarji Cedevite Olimpije so imeniten niz zmag podaljšali na zahtevnem nedeljskem gostovanju pri Dubaju, kjer so po pravi drami slavili s 85:84.

Košarkarji Krke so po veličastni zmagi prejšnji teden pri Megi v soboto v 17. krogu lige Aba na domačem parketu pokleknili pred Borcem. Gostje iz Čačka so zmagali z 90:79. S štirimi zmagami Novomeščani ostajajo na 14. mestu - za njimi sta Mornar (1-15) in Cibona (2-14) -, v naslednjih treh krogih pred odmorom za pokalna in reprezentančna tekmovanja pa bodo gostovali v Subotici pri Spartaku, gostili Cibono ter v začetku februarja odšli v Podgorici k Studentskemu centru.

Varovanci trenerja Dejana Jakare so tekmo odigrali pod svojimi sposobnostmi in predvsem brez prave energije. Gostje so vodili praktično celo tekmo. Preblisk v igri domačih je bil vložek Mihe Cerkvenika v tretji četrtini, ko je s 14 zaporednimi točkami Krko s 14 točk zaostanka (42:56) pripeljal na vsega koš razlike (59:61). Novomeščani so na začetku zadnjega dela tudi povedli (70:68), a le za kratek čas, saj je sledil nov hud padec v njihovi igri, ki ga je Borac izkoristil in zasluženo prišel do pomembne zmage proti tekmecu iz spodnjega dela lestvice.

Ob izostanku Nika Bačvića in Marka Garcie so največ točk za Krko dosegli Cerkvenik (20 točk, trojke 5:7), Tibor Mirtić (15 točk, 4 skoke, 4 podaje) in Tayler Persons (13 točk, 9 podaj, 5 skokov).

Krka je priznala premoč Borcu Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Cedevita Olimpija pri Prepeliču in Golemcu nadaljevala izjemen niz

V nedeljo je zahtevno delo čakalo Cedevito Olimpijo, ki je gostovala pri Dubaju z Jurico Golemcem in Klemnom Prepeličem. Zmaji tudi v Dubaju podaljšali imeniten niz in dosegli še šesto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, na zadnjih 17 tekmah so zmagali petnajstkrat. S tem so se domačinom maščevali za poraz na prvi medsebojni tekmi na uvodu v sezono.

Klemen Prepelič je za domače dosegel šest točk. Foto: Dubai Basketball

Po izenačeni uvodni četrtini so v drugem delu igre bolje odigrali domači in si do glavnega odmora priigrali sedem točk naskoka. Sledil je odličen tretji del igre v režiji Zmajev, ki so rezultat pred zadnjimi desetimi minutami že preobrnili. V četrti četrtini so Dubaju nekajkrat ušli na plus devet, zadnjič dve minuti in 22 sekund pred koncem pri 75:84. Domači so nato v zaključku tekme dosegli devet zaporednih točk.

V neprijeten položaj je Ljubljančane v največji meri spravil Devin Robinson, s 16 točkami drugi strelec Cedevite Olimpije. V ključnih minutah je bil nenatančen v napadu, 37 sekund pred koncem je zgrešil tudi dva prosta meta, 15 sekund pred zaključkom pa je podaril žogo tekmecu, ki je izenačil izid na 84:84. Danilo Tasić je nato zadel en prosti met, do vnovičnega preobrata pa tako vendarle ni prišlo, saj so domači zapravili zadnji met na tekmi in Cedevita Olimpija je zabeležila deseto zmago v regionalnem tekmovanju.

Prvi strelec tekme je bil Brynton Lemar s 23 točkami (trojke 4:6), dvomestna pa sta bila še Jaka Blažič (14 točk, trojke 2:2, 5 skokov) in JR Stewart (14 točk).

Liga ABA, 17. krog:

Sobota, 18. januar:

Nedelja, 19. januar:

Ponedeljek, 20. januar:

Lestvica: