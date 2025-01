Stari grehi Cedevite Olimpije

Po uspešnem gostovanju in zmagi v Bolgariji pri Hapoelu iz Jeruzalema je zasedba Zmajev v sredinih zgodnjih jutranjih urah odpotovala iz Sofije, prek Dunaja do Vilne, nato pa z avtobusom do Panevežysa, kjer bo danes odigrala zaostalo tekmo 13. kroga. Ta je v začetku koledarskega leta 2025 odpadla zaradi logističnih težav z letalskim prevozom zaradi slabega vremena.

Slovenski prvaki bodo v Litvi nadaljevali lov na končnico evropskega pokala. V torek so košarkarji Cedevite Olimpije zabeležili tesno in pomembno zmago nad Hapoelom, s katero so se ob odigrani tekmi manj povzpeli na drugo mesto lestvice skupine B. "Takoj po torkovi tekmi s Hapoelom smo se že podali na pot v Panevežys, ki pa zagotovo ni bila lahka, saj spanja ni bilo veliko. V Litvo smo prispeli v sredo, opravili bomo trening, da fante osvežimo, v sredo pa bomo videli, kakšno energijo bomo imeli. Lietkabelis igra dobro vsako tekmo. Ko sem se pogovarjali z glavnim trenerjem naših tekmecev, sva govorila o tem, kako so vedno zelo blizu, igrajo dobro, tako je bilo tudi na torkovi tekmi z Valencio, a na koncu so jim pošle moči. Zagotovo bo četrtkova tekma zahtevna, predvsem zaradi poti, pa tudi ker Danilo Tasić tokrat ne bo del ekipe, saj v času, ko bi tekma morala biti odigrana, še ni bil registriran za igranje v EuroCupu. Skušali se bomo osvežiti, pripraviti in v četrtek bomo videli, kako bomo videti na parketu," je pred četrtkovo tekmo povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija in Lietkabelis sta se v rednem delu Evropskega pokala pomerila 15. oktobra v Stožicah, semafor pa je kazal 76:72 v korist Zmajev, ki so v stoženski dvorani vodili od začetka do konca tekme, največ s 23 točkami razlike (43:20). "V torek smo zabeležili pomembno zmago v Bolgariji na obračunu dveh ekip, ki se borita za drugo mesto na lestvici. Na koncu smo z veliko mero osredotočenosti tekmo pripeljali do srečnega konca in zasluženo zmagali. Treba pa je obrniti nov list in se pripraviti na novo tekmo. Zagotovo je pred nami fizično zelo naporna tekma. Za nami je zahtevno potovanje, obe ekipi sta v torek stopili na parket, Lietkabelis je sicer igral doma, a izgovorov ni. Stopili bomo na parket in dali vse od sebe z željo po novi zmagi," pa je pred četrtkovo tekmo povedal Aleksej Nikolić.

EuroCup, zaostala tekma:

Četrtek, 16. januar:

Lestvici:

Preberite še: