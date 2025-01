Tik pod vrhom nastaja gneča, Real se je okrepil z Dončićevim znancem

Partizan je v tem tednu zabeležil dve zmagi v gosteh. Najprej je bil boljši od Asvela, danes pa je slavil še v Milanu (90:70). S četrto zmago v zadnjih petih tekmah in skupno enajstimi zmagami je znova med ekipami, ki kandidirajo za mesta med prvimi desetimi. Član Partizana Carlik Jones se je izkazal s 24 točkami in devetimi podajami ter statističnim indeksom 37.

Dončićev znanec okrepil Real

Real Madrid je pripeljal novo okrepitev. To je Američan Dennis Smith Jr., ki je igral vrsto let v ligi NBA, kjer je sodeloval tudi s slovenskim virtuozom Luko Dončićem pri Dallasu (2018/19), nato pa igral še za New York, Detroit, Portland, Charlotte in Brooklyn, kjer je izpadel iz prve ekipe, tako da je nazadnje ohranjal tekmovalno formo v razvojni ligi.

V ligi NBA je odigral 326 tekem, povprečno pa na srečanje dosegal 9,7 točke, tri skoke in štiri asistence.

Asvel je vpisal deseto zmago in čeprav v spodnjem delu razpredelnice ostaja v igri za končnico. Albo je po podaljšku premagal s 96:89 in ji zadal deveti zaporedni poraz. Član Berlinčanov Žiga Samar tokrat ni dobil priložnosti za igro.

Pariz je v torek prekinil niz porazov, danes pa je bil prepričljivo boljši do Maccabija (96:83). S trinajsto zmago si Francozi delijo drugo mesto na lestvici.

Fenerbahče ostaja korak pred peterico

V petek je drugouvrščeni Fenerbahče gostil Žalgiris in ga premagal z 98:86. S tem je vpisal četrto zaporedno in skupno 14. zmago v ligi. Fenerbahče je do prišel po tem, ko je v drugem polčasu nadoknadil 13 točk zaostanka in nato še prehitel v tem delu igre precej manj razpoložene Litovce, ki so zadnjo četrtino izgubili z 18:36. Monaco je gostoval v Beogradu pri Crveni zvezdi in po podaljšku izgubil z 82:88. V tesni tekmi je imel Monaco ob koncu rednega dela priložnost za zmago, a je Mike James zgrešil met za tri točke, v dodatnih minutah pa so več pokazali Beograjčani.

Panathinaikos je v gosteh pri Baskonii izgubil s 77:91. Barcelona se je z zanesljivo zmago proti Anadoluju Efesu (90:80) pridružila Parizu, Monacu, Panathinaikosu in Crveni zvezdi, ki imajo po 13 zmag v sezoni. Priložnost za 13. zmago je imel tudi Bayern, a je doma izgubil proti sicer precej nižjeuvrščenemu Virtusu Bologni z 72:82.

Evroliga, 22. krog

Četrtek, 16. januar:

Petek, 17. januar:

Lestvica: