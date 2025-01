Štiriintridesetletni košarkar Cedevite Olimpije se je odločil, da prihodnji mesec ne bo igral za slovensko reprezentanco. Ta se je sicer po novembrskih tekmah že uvrstila na EP, kar je izpostavil tudi Blažič.

Kot piše Sportklub, je izkušeni slovenski košarkar o odločitvi že govoril s selektorjem Aleksandrom Sekulićem in športnim direktorjem Košarkarske zveze Slovenije Sašo Dončićem.

"Dejal sem jima, naj priložnost namenita mlajšim. Zmagi niti nista nujni, saj si je reprezentanca že zagotovila nastop na prvenstvu. Jaz pa bom svojemu telesu namenil počitek in se pripravil na odločilni del klubske sezone," je po zanesljivi zmagi v ligi Aba proti Mornarju dejal Blažič, sicer po novem drugi najboljši strelec regionalne lige v zgodovini.

Slovenci so si nastop na prvenstvu stare celine že zagotovili. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci že na EP

Reprezentanco 20. in 23. februarja na zadnjih dveh tekmah kvalifikacij v skupini A čakata gostovanji pri Ukrajini in Izraelu. S tremi zmagami in porazom pa je Slovenija že uvrščena na EP, ki se bo začelo 27. avgusta. Žreb skupinskega dela bo 27. marca v Rigi.

Tudi nastopa na eurobasketu Blažič v izjavi za Sportklub ni mogel potrditi: "O tem ne morem govoriti. Dan za dnem, pa bomo videli, kaj bo prineslo poletje."

Nastop v kvalifikacijah in na EP je pred tem zavrnil naturalizirani košarkar Mike Tobey, ki se bo med prostim poletjem posvetil družini.