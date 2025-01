Slovenski košarkarski reprezentant Žiga Samar bo do konca sezone okrepil španskega prvoligaša Dreamland Gran Canaria, danes poročajo španski mediji. Slovenski igralec, ki se je šolal pri Real Madridu, prihaja kot posojen nogometaš Albe iz Berlina do konca te sezone, so sporočili iz španskega kluba.

23-letni organizator igre Žiga Samar je med košarkarskimi profesionalci debitiral v sezoni 2017/18 v Španiji za drugo ekipo madridskega Reala. V tej se je hitro uveljavil in že v svoji krstni sezoni postal najkoristnejši igralec (MVP) španskega mladinskega prvenstva in turnirja Adidas Next Generation v Evroligi.

Nato je podpisal za Fuenlabrado in v ligi Endesa debitiral leta 2020 pri 19 letih. Leta 2022 se je preselil v Nemčijo, k berlinski Albi, ki ga je posodila ekipi Hamburg Towers, v nemški ligi pa je v povprečju dosegal 8,2 točke in 6,1 podaje na tekmo.

Lansko in letošnjo sezono je igral za Albo Berlin pod vodstvom Israela Gonzáleza , nekdanjega pomočnika trenerja ekipe Gran Canaria, zdaj pa ga je nemški klub do konca sezone posodil prav prvoligašu s Kanarskih otokov, ki v ligi Endesa trenutno zaseda osmo mesto in ima za vodilnim Realom osem točk zaostanka.

V Gran Canarii so iskali zamenjavo za poškodovanega Carlosa Alocena, ki bo z igrišč odsoten dalj časa.

Preberite še: