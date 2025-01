Olimpija se je dobro upirala favoritom, a izgubila

V izredno izenačeni skupini B je Valencia edina ekipa, ki si je že zagotovila mesto v končnici. Španski kolektiv je na vrhu lestvice s 15 zmagami in le dvema porazoma. Na drugem mestu ji sledi Cedevita Olimpija, ki je trenutno pri izkupičku desetih zmag in sedmih porazov, a jo ogrožajo ekipe od tretjega do sedmega mesta, ki so izenačene po številu zmag, JL Bourg, Hapoel Jeruzalem, Cluj, Turk Telekom in Umana Reyer so jih zbrali po devet.

Cedevita Olimpija : Valencia 66:72 (20:21, 32:31, 49:48) Arena Stožice, sodniki: Paternico, Shemmesh, Pitsilkas Cedevita Olimpija: Stewart 11 (2:4), Robinson 12 (2:3), Jones 4 (2:2), Nikolić 11 (2:2), Lemar 14 (4:4), Beringer 8 (0:2), Tasić 6 (4:4) Valencia: Badio 9, Puerto 13, Pradilla 2, Lopez-Arostegui 10 (2:3), Jones 12 (2:2), Jović 6, Costello 3 (1:2), Ojeleye 9, Sestina 8 (1:1) Prosti meti: Cedevita Olimpija 16:23, Valencia 6:8 Met za tri točke: Cedevita Olimpija 6:25 (Nikolić 3, Lemar 2, Stewart), Valencia 8:24 (Puerto 3, Ojeleye 3, Badio, Sestina) Osebne napake: Cedevita Olimpija 20, Valencia 24 Pet osebnih: /

Cedevita Olimpija je danes iz rok tako izpustila izjemno pomembno točko. Spopad s favorizirano Valencio je odprla odlično, v dobrih štirih minutah povedla s 15:3, nato pa so se gostje le zbudili in uravnotežili razmerje moči na parketu. Po prvih desetih minutah tekme je Valencia vodila s točko razlike (20:21).

Foto: Jan Gregorc

V drugi četrtini je bila borba ves čas izenačena, na odmor pa so s prednostjo točke (32:31) odšli Ljubljančani. Točko prednosti so zmaji ohranili tudi do konca tretje četrtine (49:48). Napeto je bilo tudi v zadnji četrtini, čeprav so sedem minut pred koncem gostje prišli do vodstva, ga v naslednjih treh minutah povišali na + 7 (56:63), so se zmaji dobro minuto pred koncem še približali na tri točke zaostanka (66:69), a jim je nato zmanjkalo moči, zbranosti in tudi sreče za popoln preobrat.

Najboljši strelec pri zmajih je bil Brynton Lemar s 14 točkami, 12 jih je prispeval Devin Robinson, ki je zbral še 12 skokov, po 11 pa D. J. Stewart (12 skokov) in Aleksej Nikolić, ki je zadel tri trojke iz sedmih poskusov. Pri Valencii je Josep Puerto dosegel 13 točk, 12 Chris Jones, deset pa Xabi Lopez Arostegui.

Foto: Filip Barbalić

Ljubljančani bodo v zadnjem krogu 5. februarja gostovali v Hamburgu, ki nima več možnosti za uvrstitev v izločilne boje. Še pred tem Cedevito Olimpijo v soboto čaka tekma regionalne lige Aba v Splitu.

V končnico napreduje najboljših 12 ekip skupinskega dela tekmovanja, po šest iz vsake skupine. Najboljša štiri moštva, torej po dve iz vsake skupine, si zagotovijo nastop neposredno v četrtfinalu tekmovanja.

