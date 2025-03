Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo zvečer ob košarkarskem prazniku v Stožicah v osmini finala Eurocupa s 96:86 (23:24, 42:49, 68:69) na kolena spravili veliki Bešiktaš in se drugič v zgodovini zavihteli med najboljših osem ekip drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Glavni akterji dogajanja so po srečanju sijali od zadovoljstva, še posebej pa je odmevala požrtvovalna igra kapetana Jake Blažiča, ki je kljub poškodovani roki pomagal svojim soigralcem, nad tem pa je bil navdušen tudi strateg Zvezdan Mitrović.

"Na papirju so oni boljši tekmec, so ogromne razlike. A na koncu koncev vedno rečem, da ne igra papir, temveč fantje na parketu," je pred sredinim srečanjem osmine finala Eurocupa poudarjal strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je nato s svojimi varovanci potrdil svoje besede, saj so njegovi košarkarji sploh z izjemnim drugim polčasom zajadrali v četrtfinale evropskega tekmovanja. Ljubljana je v sredo po dolgem času znova dihala košarko, na obračunu v Stožicah se je zbralo sedem tisoč navijačev, ki so lahko predvsem v drugem polčasu zaploskali eni najboljših in hkrati tudi najbolj preudarnih predstav ljubljanske zasedbe v tej sezoni.

Čeprav je ljubljanska zasedba v prvem polčasu že zaostajala trinajst točk, pa je nato našla vrnitev v igro in se v velikem slogu drugič v zgodovini kluba uvrstila v četrtfinale evropskega pokala.

"Bila sta povsem različna polčasa, v prvem smo imeli le šest skokov, na koncu 39, v tem vidiku igre smo dominirali, bili smo odlični tudi v obrambi in res smo začeli igrati dobro košarko. Rad bi se zahvalil našim navijačem, ki so nas spodbujali skozi celotno srečanje. Spomnim se, da ko sem avgusta prišel v Ljubljano, sem dejal, da čakam, da bomo imeli polne tribune in podporo navijačev. Res sem vesel. Zame so zmage pred takšnim občinstvom najboljše. Borili smo se že v prvem delu, da smo si priigrali prednost domačega igrišča, kar smo na koncu tudi izkoristili," je bil po koncu srečanja zadovoljen Mitrović.

Zvezdan Mitrović je svojo zasedbo popeljal v četrtfinale evropskega pokala. Foto: Aleš Fevžer

Velika vrnitev

Za razliko od nekaterih drugih tekem v tej sezoni, ko so zmaji po zaostanku popustili in srečanja izgubili, pa so tokrat pokazali pravo mentaliteto in tudi veliko mero zrelosti, ki je ob pomanjkanju izkušenj večine košarkarjev v klubu s tovrstnimi tekmami še toliko bolj zavidljiva.

"Med polčasom nisem fantom dejal nič posebnega, samo da naj tekma temelji na tistem, kar smo se dogovorili pred tekmo. Poleg njihove agresivnosti sem opozarjal tudi na njihovo kakovost v igri ena na ena. V drugem polčasu so svoje delo opravili veliko boljše, ko nadziraš skok, pa nadziraš tudi igro. Pomembna je bila tudi mirnost na črti prostih metov, zdržali smo ob vseh njihovih pritiskih, škoda bi bilo, da bi bili izgubili v momentu, v katerem smo. Zadovoljen sem s tem, da je bil kriterij sojenja ves čas isti," je dodal Mitrović.

Foto: Aleš Fevžer

Zahvala kapetanu

Črnogorski strokovnjak je po obračunu izpostavil kapetana Jako Blažiča, ki je v drugem polčasu na parketu preživel zelo malo časa, saj je prejel neprijeten udarec v zapestje, kljub temu pa je herojsko stisnil zobe in pomagal svojim soigralcem. "Rad bi se zahvalil našemu kapetanu Jaki Blažiču, ki je igral s poškodovano roko. Ne vemo, ali je zlomljena, to bomo še videli. Čeprav ni mogel premakniti roke, je rekel, da hoče v igro. Potem je dodal ogromno s svojo agresijo, pritiskal je njihove organizatorje igre. Tako da se mu moram res zahvaliti za njegov doprinos. Tudi pozneje se je hotel vrniti na parket, a sem mu dejal, da je pomembno njegovo zdravje. Hotel je iti skozi bolečino, kar kaže na njegovo kapetanstvo. Malo igralcev bi po takem padcu nadaljevalo srečanje, njemu so roko le obvezali, tako da veliko spoštovanje njemu," je bil hvaležen Mitrović.

Po srečanju je pred sedmo silo z bandažirano roko stopil tudi kapetan ljubljanske ekipe. "Niti ne vem, kaj se je zgodilo, poškodoval sem si zapestje, morda je prišlo do kakšnega izpaha, kaj v tej smeri. Opravil bom pregled z magnetno resonanco, potem pa bomo videli. To zdaj sploh ni pomembno, pomembna je le zmaga, da smo dosegli naš prvi cilj," je bil navdušen tudi Blažič.

V Stožicah je Cedevito Olimpijo spodbujalo okoli sedem tisoč navijačev. Foto: Aleš Fevžer

"Neverjetno, vzdušje je bilo odlično, odlična je bila tudi naša igra v drugem polčasu, tako da smo zasluženo zmagali. V prvem polčasu smo dobili preveč lahkih košev, tako da smo zatem naredili res velik posel. Bilo je res čustveno, težka tekma, zdaj pa je vse za nami. Danes mislim, da je bila ključna obramba v tretji četrtini, ker je potem veliko lažje tudi v napadu. Navijači so bili naš šesti košarkar, hvala vsem, ki so prišli sem, in hvala prav vsakemu, ki je za nas navijal. V Turčijo se gremo borit in upam na še eno takšno predstavo," se je proti četrtfinalu v Istanbulu že obrnil Blažič.

V nedeljo Zvezda, v torek Bahčešehir

Tako kot v celotni sezoni je tudi zdaj pred ljubljansko zasedbo izjemno zahteven razpored, saj jo v okviru regionalne lige v nedeljo v Stožicah čaka obračun s Crveno zvezdo, le 49 ur kasneje pa bo Cedevita Olimpija že igrala v Istanbulu, kjer se bo v četrtfinalu evropskega pokala pomerila z Bahčešehirjem.

"Ne moti me tekma z Zvezdo, moti me koncert, ki je dan pred tem in je dvorana zasedena (smeh, op. p.). Čakata nas dve tekmi v razmiku dveh dni," je dodal Mitrović, ob tem pa še enkrat poudaril veličino zmage svoje čete. "Tekma je bila takšna, da bi težko kdo ob njej mirno sedel. A sam se fokusiram na parket, včasih sploh ne zaznam dogajanja okoli. Pri meni so tekme takšne, da ni popuščanja vse do konca. Bešiktaš je odličen klub, vemo, o kakšni ekipi je govora. Res sem srečen, vzdušje v dvorani je bilo vredno trofeje. Hvala vsem in gremo naprej," je sklenil črnogorski strokovnjak.

