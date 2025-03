Pomembna zmaga Ilirije v ligi Aba 2

Košarkarji Ilirije so v tekmi 3. kroga drugega dela lige Aba 2 v dvorani Tivoli premagali Široki Brijeg z 82:69 (21:26, 39:43, 67:56). Za ljubljansko ekipo je to druga zmaga v tem delu tekmovanja, na lestvici svoje skupine je trenutno prva s tekmo več.

V drugem delu regionalnega tekmovanja osem najboljših ekip iz prvega dela igra v dveh skupinah. Ilirija je v skupini F začela z zmago proti Cedeviti junior z 89:74 in nadaljevala s porazom proti Vojvodini z 68:105.

Danes so domači začeli zadržano, izgubili prvo četrtino in tekmece nato ujeli pri 46:43 na začetku tretje. Od takrat vodstva niso več spustili iz rok, vodili že za deset in več točk, nazadnje pa so bili njihovi tekmeci blizu pri 69:73 v 36. minuti. V končnici pa je Ilirija spet stopila na plin in zanesljivo zmagala.

Po 18 točk sta pri domačih dosegla Vincent Lamont Golson in Tim Tomažič, Kur Malith Jockuch pa je za dvojni dvojček 14 točkam dodal še deset skokov.

Ilirija bo naslednjo tekmo igrala z istim tekmecem na njegovem terenu čez teden dni.

Drugi slovenski predstavnik v drugem delu lige Aba 2 je Kansai Helios, ki ga naslednja tekma v skupini E čaka v četrtek, ko bo gostil Zlatibor. Domžalčani imajo po dveh tekmah v tej skupini zmago in poraz.

Najboljši dve ekipi iz vsake od teh štiričlanskih skupin se bosta uvrstili v polfinale.