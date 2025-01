Domžalčani drugi del lige Aba 2 začeli s porazom

Košarkarji Kansai Heliosa so drugi del lige Aba 2 odprli z domačim porazom proti Bosni iz Sarajeva. Gostje so bili boljši s 76:73.

Kansai Helios je brez zmage ostal v napeti končnici. Z delnim izidom 19:2 ob koncu tretje četrtine in na začetku zadnjega dela je prešel v vodstvo 61:52, v zadnjih minutah pa ni uspel ustaviti naleta gostov, ki so odločilno trojko zadeli nekaj sekund pred iztekom časa. Kapetan Blaž Mahkovic je dosegel 21 točk (trojke 5:10, 7 skokov), 12 jih je dodal Lovro Urbiha (8 skokov), 11 pa Sreten Knežević.

Domžalčani, ki so v prvem delu zabeležili štiri zmage in dva poraza ter v svoji skupini zasedli prvo mesto, bodo v top 8 odigrali še pet tekem. Najboljši dve ekipi iz štiričlanske skupine se bosta uvrstili v polfinale. V skupini E sta še Podgorica in Zlatibor.

V drugi del se je uvrstila tudi Ilirija, ki je prvo tekmo drugega dela odigrala prejšnji teden in doma premagala Cedevito junior z 89:74.

Kansai Helios bo naslednjo tekmo igral četrtega februarja v Podgorici.