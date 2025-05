Ilirija podprvak, za napredovanje s Cibono

Košarkarji Ilirije so na tretji finalni tekmi lige Aba 2 v Sarajevu izgubili proti Bosni s 74:88 (10:13, 32:38, 57:63) in osvojili drugo mesto v tem regionalnem tekmovanju. Bosna se je po končni zmagi z 2:1 uvrstila v elitno ligo Aba, Ilirija pa bo igrala kvalifikacije na dve zmagi proti zagrebški Ciboni. V naslednji sezoni imata mesti v Aba ligi iz Slovenije že zagotovljeni Cedevita Olimpija in Krka.