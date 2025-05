Ilirija v boj za zgodovinskim dosežkom

Ilirija lahko že danes zvečer postane tretja slovenska ekipa z lovoriko druge lige ABA. Dvakrat je to do zdaj namreč že uspelo Krki, enkrat pa je bila najboljša Sixt Primorska, hkrati pa si s tem pribori zlata vredno in zgodovinsko vstopnico za preboj v elitno ligo ABA, kjer je do zdaj v zgodovini nastopilo sedem slovenskih moštev.

Košarkarji Ilirije so pretekli teden na prvi tekmi finala regionalne zmagali v Sarajevu proti Bosni s 84:79, zdaj pa so tako le še zmago oddaljeni od uvrstitve v elitni rang regionalne lige Aba, potem ko so dobili uvodno tekmo pred šesti tisoč gledalci v dvorani kulturno-športnega centra Skenderija. Pri slovenski zasedbi sta Vincent Golson in Matic Mikuš dosegla po 18 točk, 15 jih je dodal Tadej Ferme, 14 pa Tim Tomažič.

Ilirija v tej sezoni navdušuje s svojimi predstavami, v domači ligi OTP banka je redni del končala na drugem mestu takoj za Krko, zdaj ima priložnost, da naredi zgodovinski korak še v regionalnem tekmovanju. Popotnica je odlična, saj so brez poraza na zadnjih 12 zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih. V drugi ligi ABA so redni del končali na vrhu skupine D, nato so se v drugem delu v polfinale podali z druge pozicije v svoji skupini takoj za Vojvodino, v polfinalu pa so nato z 2:0 v seriji izločili Zlatibor.

V finalu ekipi igrata na dve zmagi. Poraženca v finalni seriji sicer čakajo dodatne tekme za uvrstitev v ligo Aba s predzadnjo ekipo tega tekmovanja. Morebitna odločilna tretja tekma finala bo čez teden dni v Sarajevu.

Druga liga ABA, finale, druga tekma:

Sreda, 7. maj: