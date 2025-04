Košarkarji Ilirije povedli v finalu druge lige ABA

Košarkarji Ilirije so na prvi tekmi finala regionalne lige Aba 2 zmagali v Sarajevu proti Bosni s 84:79. Druga, morda že odločilna tekma finala, v njem se igra na dve zmagi, bo naslednjo sredo v Ljubljani.

Ilirijani so le še zmago oddaljeni od uvrstitve v elitni rang regionalne lige Aba, potem ko so dobili uvodno tekmo pred 6000 gledalci v dvorani kulturno-športnega centra Skenderija. Poraženca v finalni seriji sicer čakajo dodatne tekme za uvrstitev v ligo Aba s predzadnjo ekipo tega tekmovanja.

Domačini so si v drugi četrtini priigrali deset točk naskoka (32:22), a so do polčasa Ljubljančani celo povedli s košem Luke Kureša za 39:38.

Začetek drugega dela je pripadel gostom, ki so po treh minutah vodili za devet točk (49:40), nato pa so domači na krilih glasnega občinstva začeli rezati v zaostanek, zadnjo četrtino pa so kljub do takrat šestim trojkam Austina Luka ilirijani začeli s tremi točkami naskoka.

Foto: Dragana Stjepanović/ABA2

Zadnji del so varovanci Stipeta Modrića začeli sijajno in šest minut pred koncem povedli za osem točk (73:65) ter izzvali minuto odmora Bosne. Dve minuti pred koncem je Tadej Ferme s trojko znova dvignil prednost Ilirije na devet točk, a se Bosna ni dala in 25 sekund pred koncem prišla na dve točki zaostanka.

Ko je Ferme zadel enega od dveh prostih metov, so imeli Sarajevčani celo priložnost za podaljšek, a so dobro ustavili Jarroda Westa (16 točk) pri zahtevnem metu za tri točke nekaj sekund pred koncem dvoboja in ostalo je pri zmagi Ilirije.

Pri slovenski zasedbi sta Vincent Golson in Matic Mikuš dosegla po 18 točk, 15 jih je dodal Ferme, 14 pa Tim Tomažič. Pri Bosni je Luke dosegel 18 točk, vse s trojkami.

Druga tekma bo v Tivoliju 7. maja, morebitna odločilna tretja pa nato teden dni kasneje v Sarajevu.

Preberite še: