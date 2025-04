Ilirija v finalu lige Aba 2

Košarkarji Ilirije so na drugi tekmi polfinala regionalne lige Aba 2 še drugič premagali Zlatibor in si zagotovili finale ter s tem dvoboj za preboj v elitno ligo Aba. Prva finalna tekma bo 29. aprila, tekmec pa bo morda znan že v četrtek.

Ilirijani so prvi del skupinskega dela tekmovanja v skupini D končali na prvem mestu s štirimi zmagami in dvema porazoma, nato pa so med top 8 z enakim razmerjem zmag in porazov zasedli drugo mesto za Vojvodino.

To jim je v polfinalu prineslo obračun z vodilno ekipo druge skupine Zlatiborom. Prva tekma v Čajetini se je po sijajni zadnji četrtini razpletla po željah Ljubljančanov (90:82).

Varovanci Stipeta Modrića so na krilih uspeha v gosteh odlično začeli tudi domači obračun v Tivoliju. Pred 555 gledalci so si takoj nabrali zajetno prednost, ob polčasu pa so bili boljši z 48:32.

Tudi v drugem delu so prevladovali slovenski predstavniki, dobili so vse četrtine, na koncu pa kljub slabim prostim metom (14:26) slavili s kar 87:59. V skoku so bili Ljubljančani boljši z 48:29.

Domači so si dobro razdelili strelsko breme. Pet košarkarjev je doseglo najmanj 11 točk, največ, 13, pa Tim Tomažič, ki je pod košema pobral še 12 skokov.

Tekmec v finalu bi utegnil biti znan že v četrtek. Drugi par sestavljata Vojvodina in Bosna, prvo tekmo pa so slednji v gosteh dobili z 92:91. Morebitna tretja tekma bo v primeru zmage Vojvodine nato 23. aprila.

Zmagovalec lige Aba 2 bo napredoval med elito, poraženec v finalu pa bo igral dodatne tekme s predzadnjo ekipo lige Aba. Trenutno sta v boju za 15. mesto Krka (5-22) in Cibona (4-23), medtem ko je blizu izpada zadnjeuvrščeni Mornar (2-25).