Zaključni žogi za Cedevito Olimpijo in Krko

Danes bosta na sporedu dve tekmi četrtfinala lige OTP banke. Zaključno žogo bodo skušali izkoristiti košarkarji Cedevite Olimpije, ki se bodo pomerili s Šenčurjem, v enakem položaju pa je tudi Krka, ki bo gostovala v Kranju pri Triglavu. V sredo drugi in morda tudi že odločilni obračun čaka tudi Podčetrtek in Helios, prvo tekmo so dobili Podčetrtčani. V soboto pa bosta na delu še Šentjur in Ilirija (1:0).