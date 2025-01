Ilirija ugnala Helios, gorenjski obračun Triglavu, Podčetrtek podaljšal zmagoviti niz

Z obračunom zadnjeuvrščenega LTH Castings in Triglava se je začel 15. krog košarkarske lige OTP banke. Kranjčani so v Škofji Loki slavili z visokih 101:69. V sobotnem derbiju je Ilirija z 82:65 ugnala Helios, košarkarji Podčetrtka pa so četrto zaporedno zmago slavil na gostovanju pri Rogaški. V ponedeljek bo Šenčur gostil Šentjur, dan zatem pa bo Krka na delu v Laškem.

Košarkarji iz Kranja so zanesljivo opravili s tekmeci iz Škofje Loke ter se po sedmi zmagi ob osmih porazih začasno dvignili v prvo polovico razpredelnice na peto mesto. Na dnu ostaja LTH Castings, ki je na 15 tekmah slavil dvakrat.

Dvoboj so bolje začeli favorizirani gosti, ki so v sedmi minuti vodili za deset točk (17:7), sredi druge četrtine pa so povedli za 13, a v tem ritmu niso nadaljevali. Domači so v iskanju tretje prvenstvene zmage zaostanek do polčasa zmanjšali na šest točk. Tudi do zadnjih štirih minut tretjega dela ni kazalo na predčasno odločitev, nato pa so Kranjčani z delnim izidom 18:3 odločili zmagovalca v dvorani Poden. V zadnji četrtini so le še oplemenitili prednost in slavili z 32 točkami razlike in dosegli stotico.

Za ECE Triglav je pet košarkarjev doseglo vsaj 11 točk. Z 22 je dvoboj končal Črt Čabrilo, z 20 pa rezervist Miha Muratovič. Klop gostov je dosegla kar 45 točk v primerjavi z 20 domačih. Pri teh so dvomestno število točk presegli trije košarkarji, največ Blaž Habot, 19, ob tem je pobral še deset skokov.

Ilirija je ugnala Kansai Helios. Foto: Filip Barbalić

Derbi kroga Iliriji

Ilirija je po dveh porazih v zadnjih treh krogih lige OTP banka potrebovala zmago za samozavest. Zabeležila jo je proti Kansai Heliosu, ki je prvo medsebojno tekmo v sezoni dobil z 22 točkami prednosti. Ljubljančani so zasluženo osvojili deseti par točk, saj so večino tekme narekovali oster ritem igre, ki mu Domžalčani v drugem polčasu niso mogli več slediti.

Po tretji četrtini so imeli že dvomestno prednost, v zadnjih desetih minutah pa so razliko še povišali. Najboljša strelca Ilirije sta bila Vincent Golson z 22 točkami in Tim Tomažič z 20. Pri Domžalčanih je Lovro Urbiha dosegel 16 točk, Jure Špan pa jih je zbral 13.

Podčetrtek slavil pri Rogaški

Stratega Rogaške in Podčetrtka sta tekmo odigrala z vsega osmimi igralci, na koncu izenačene in borbene predstave pa so imeli več moči, znanja in izkušenj gostje, ki so zadnji del igre dobili z 22:9. Prednost Rogaške 68:61 na začetku zadnje četrtine so izničili z delnim izidom 12:0 in čeprav so bili domači dobre tri minute pred zaključkom le na točki zaostanka, so tekmo suvereno pripeljali do konca.

Pri zmagovalcih je imel najvišji statistični indeks Igor Struger (28) za 15 točk in 12 skokov, največ točk sta zbrala Joshua Thompson (19 točk, 7 skokov) in Aleksandar Stoimenov (19 točk, 5 podaj), odločilno vlogo pa je imel tudi kapetan Simo Atanacković (16 točk, 6 skokov). Na domači strani sta bila najbolj učinkovita John Greene (22 točk, trojke 4:8) in Terrell Burden (21 točk, 8 podaj, 5 skokov), ki sta v prvem polčasu dosegla 32 točk, v nadaljevanju pa vsega 11.

Liga OTP banka, 15. krog

Petek, 17. januar:

Sobota, 18. januar:

Ponedeljek, 20. januar:

Torek, 21. januar: