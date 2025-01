Krka doma stežka premagala Ilirijo

Z obračunom med Krko in Ilirijo se je začel 14. krog košarkarske lige OTP banka. Krka je bila po 13 odigranih tekmah pri enajstih zmagah, Ilirija pri devetih. Dvoboj je bil napet vse do konca, šele v zadnji četrtini so Novomeščani prišli do tesne zmage z 81:79. V soboto bodo na sporedu tri tekme, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Podčetrtek in LTH Castings.