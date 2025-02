Košarkarji enajsti na svetu, košarkarice trinajste v Evropi

Fantje so v primerjavi z zadnjo lestvico novembra lani napredovali za eno mesto, dekleta pa so pridobile tri pozicije. Oboje marca čakata žreba skupin za letošnji evropski prvenstvi. Izbranke selektorja Georgiosa Dikaulakosa bodo 8. marca v tretjem kakovostnem bobnu, moški pa 27. marca v drugem.

Hkrati je jasno, da bo zasedba Aleksandra Sekulića skupinski del igrala v Katovicah. Gostitelji predtekmovalnih skupin so namreč že izbrali štiri partnerske države. Latvija je v Rigo povabila Estonijo, Finska je izbrala Litvo, Ciper pa Grčijo.

Glede na to, da so v drugem kakovostnem bobnu Latvija, Litva in Grčija, je jasno, da varovancem Aleksandra Sekulića preostane le Poljska oziroma Katovice.

V prvem bobnu na žrebu bodo Srbija, Nemčija, Francija in Španija, v drugem Latvija, Litva, Slovenija in Grčija, v tretjem Italija, Črna gora, Poljska in Češka, v četrtem Finska, Gruzija, Turčija in Izrael, v petem Belgija, Bosna in Hercegovina, Estonija in Švedska ter v šestem Velika Britanija, Islandija, Portugalska ter Ciper.

Evropsko prvenstvo za ženske bo potekalo od 18. do 20. junija 2025 v Brnu, Hamburg, Bologni in Pireju, kjer bodo tudi zaključni boji, moški pa se bodo merili v Katovicah, Limassolu, Tampereju in Rigi med 27. avgustom in 14. septembrom.

