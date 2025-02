42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva. Žreb skupin bo potekal 27. marca. Mednarodna košarkarska organizacija Fiba pa je že sporočila imena treh izmed štirih partnerskih držav gostiteljic prvenstva.

Latvija je v Rigo povabila Estonijo, Finska je izbrala Litvo ter Ciper po pričakovanjih Grčijo. Na uradno odločitev Poljske bo treba še malo počakati. Sodelujoče reprezentance EuroBasketa so pred žrebom resda še v pričakovanju najnovejše Fibine jakostne lestvice, na podlagi katere bodo sestavljeni jakostni bobni. A sodeč po trenutnem razmerju moči na jakostni lestvici ter sporočenih partnerskih držav kaže, da naj bi Slovenija skupinski del evropskega prvenstva igrala v poljskih Katovicah, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Po trenutni lestvici z lanskega 26. novembra bi bile namreč v prvem bobnu Srbija, Nemčija, Francija in Španija, v drugem Latvija, Litva, Slovenija in Grčija, v tretjem Italija, Črna gora, Poljska in Češka, v četrtem Finska, Gruzija, Turčija in Izrael, v petem Belgija, Bosna in Hercegovina, Estonija in Švedska ter v šestem Velika Britanija, Islandija, Portugalska in Ciper.

Po teh predvidevanjih #mojtim torej ne more v Rigo (Latvija je namreč v istem kakovostnem bobnu kot Slovenija), Finsko (iz drugega bobna bo na Finskem kot partnerska reprezentanca igrala Litva) in Ciper (iz drugega bobna bo na Cipru kot partnerska reprezentanca igrala Grčija). Tako varovancem Aleksandra Sekulića kot edina možna destinacija uvodnega skupinskega dela ostane Poljska. Kot omenjeno, na dokončno potrditev bo treba počakati na najnovejšo Fibino jakostno lestvico.

Preberite še: