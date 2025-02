Aleksander Sekulić potegnil črto

Slovenski košarkarji so v ponedeljek s porazom proti Izraelu (74:84) sklenili kvalifikacije za EuroBasket, v katerih je Slovenija zabeležila štiri zmage in dva poraza ter se kot druga najboljša ekipa skupine A še 15. v zgodovini uvrstila na turnir najboljših reprezentanc stare celine. Tega bodo med 27. avgustom in 14. septembrom gostili Ciper, Poljska, Finska in Latvija, Slovenci bodo tekmece in prizorišče tekmovanja izvedeli na žrebu 27. marca.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v ponedeljek v Rigi potegnil črto pod tri kvalifikacijska okna, v katerih so Slovenci nastopali po principu toplo-hladno, a v prvi meri naredili tisto, kar so si želeli in Sloveniji priborili še 15. zaporedni nastop na EuroBasketu, ki ga Slovenija vse od nastopa samostojnosti še ni izpustila. V družbi Ukrajine, Izraela in Portugalske so slovenski košarkarji po enkrat klonili proti zadnjima omenjenima tekmecema, nazadnje v ponedeljek s pomlajeno izbrano vrsto proti Izraelu.

"Nihče nerad izgublja, še posebej mi, a naš glavni cilj je dosežen že v prejšnjem ciklu, ko smo se uvrstili na EuroBasket. Na to smo lahko ponosni. Ta tekma ni štela za nič drugega kot za prestiž zmage, mislim, da na parket nismo prišli tako pripravljeni in osredotočeni kot na tekmo z Ukrajino. Nismo bili agresivni, slabo smo metali s črte za tri točke, naš odstotek meta je bil res slab in na tak način tudi, če igraš dobro obrambo, kar mislim, da smo jo, je res težko zmagati. Izrael je pokazal veliko željo, igrali so zelo agresivno, na kar mi nismo dobro odgovorili. Imeli smo svoje priložnosti, a jih nismo izkoristili, imeli smo tudi preveč izgubljenih žog. So stvari, ki jih lahko naredimo boljše, a najpomembnejše je, da smo uresničili svoj cilj," je srečanje pokomentiral selektor Sekulić.

Slovenci so za slovo od kvalifikacij v ponedeljek v Rigi klonili proti Izraelu. Foto: FIBA

25 košarkarjev na šestih tekmah

Ta je skozi obdobje kvalifikacij in šestih tekem računal na 25 košarkarjev. Kvalifikacije so zelo specifične, imamo igralce po celem svetu, tako je težko imeti kontinuiteto. Nekaj igralcev je stalnica, a to je res redkost. Zagotovo lahko iz tega povlečemo marsikaj pozitivnega. Vesel sem, da smo si mesto na evropskem prvenstvu izborili že po štirih tekmah, kar je po mojem mnenju velika stvar, da se ti ni treba reševati na zadnjih tekmah. Rad bi opozoril na naše mlade fante, ki so pokazali, da so sposobni igrati na takšnem nivoju, a enostavno morajo dobivati tudi več minut v klubih, kjer preživijo največ časa. Nakazali so, konstantnost pa je tisto, kar jih bo na koncu naredilo še boljše košarkarje," je prepričan Sekulić.

Kot edini slovenski reprezentant je dres Slovenije na vseh šestih obračunih nosil Leon Stergar, s po štirimi nastopi mu sledijo Edo Murić, Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Gregor Hrovat, Bine Prepelič, Žiga Daneu in Mark Padjen. "Ko selektor in reprezentanca pokličeta, tu ni nekega razmišljanja oziroma ti je reprezentanca motiv in želja, da se odzoveš na vpoklic. Nisem niti vedel, da sem bil kot edini del ekipe vseh šest tekem. To je zdaj za nami, z glavami pa smo že osredotočeni na naslednje cilje," je bil jasen 24-letni slovenski reprezentant.

Leon Stergar je kot edini reprezentant zaigral na vseh šestih tekmah kvalifikacij. Foto: www.alesfevzer.com

Poletje že v planu

Slovenci so se zdaj z mislimi že usmerili proti poletju in nastopu na EuroBasketu, na katerem selektor Sekulić računa, da bo lahko stavil na svojo najboljšo zasedbo tudi z Luko Dončićem, Vlatkom Čančarjem in naturaliziranim košarkarjem Joshem Nebom, ki je trenutno poškodovan, a je tako Sekuliću kot predsedniku KZS Mateju Erjavcu potrdil, da si želi poleti obleči dres s slovenskim grbom. To bo verjetno tudi zadnje tekmovanje, na katerem bo Slovenija nastopila v sestavi, ki bo vsaj delno sestavljena iz ogrodja izkušenih košarkarjev, ki so bili sinonim za reprezentanco v zadnjih letih. Da bo to njuno zadnje veliko tekmovanje, sta že potrdila Edo Murić in Zoran Dragić, vprašaj je tudi pri Jaki Blažiču, s podobnimi vprašanji pa se ukvarjajo tudi nekateri drugi reprezentanti, ki bodo reprezentanci prej ali slej pomahali v slovo.

Slovenija bo tekmece in prizorišče prvega dela tekmovanja dobila na žrebu 27. marca. V naslednjih dneh bo tudi znano, iz katerega bobna se bo Slovenija podala v žreb, trenutno stanje na Fibini lestvici pa razkriva, da bi bila lahko Slovenija uvrščena v drugi boben skupaj z Latvijo, Litvo in Grčijo. "Glede evropskega prvenstva lahko samo ugibamo, ker niti ne vemo, s kom bomo v skupini. Priprave so sicer že v teku, veliko se že dela na tem, da načrtujemo priprave, s katerimi igralci bomo igrali, bolj ali manj smo dogovorjeni tudi s tekmeci za pripravljalne tekme … Če bodo košarkarji vsi zdravi in v optimalni formi lahko zremo zelo optimistično proti temu evropskemu prvenstvu," je prepričan Sekulić, ki bo svoje varovance in strokovni štab na pripravah pozdravil nekje sredi julija.

"Mladi so s pristopom, požrtvovalnostjo, energijo ter seveda tudi talentom pokazali, da se na njih že v bližnji prihodnosti lahko konkretno računa," je dejal Dončić. Foto: www.alesfevzer.com

Na mlade košarkarje, ki so bili glavni del izbrane vrste predvsem v zadnjem kvalifikacijskem oknu, je opozoril tudi športni direktor KZS Saša Dončić. "Pred začetkom kvalifikacij smo si zadali cilj, da si nastop na evropskem prvenstvu zagotovimo že novembra in tako v zadnjem ciklu priložnost namenimo mladim igralcem. Vse to smo uresničili in lahko rečem, da so za nami uspešne kvalifikacije. Da je na šestih tekmah slovenski dres nosilo 25 igralcev, je prav gotovo spodbuden podatek. Čaka nas namreč pomladitev ekipe, kar je tudi za reprezentance z večjim naborom igralcev zelo zahtevna naloga. Mladi so s pristopom, požrtvovalnostjo, energijo ter seveda tudi s talentom pokazali, da se na njih že v bližnji prihodnosti lahko konkretno računa. Je pa pred njimi seveda še dolga pot. Poleti bo ekipa vsekakor videti drugače, kot smo jo spremljali v Rigi. Upam, da bodo igralci zdravi zaključili sezono in vsi skupaj se lahko veselimo izzivov, ki so pred nami," je dejal Dončić.

