Pomlajena slovenska vrsta kvalifikacije končala s porazom

Slovenski košarkarji so danes odigrali še zadnjo tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. V Rigi v Latviji so se z Izraelom spopadli za prvo mesto v skupini A in izgubili s 74:84.

Košarkarske reprezentance so opravile še z zadnjim dejanjem kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo. V slovenski skupini A so bili že pred zadnjim krogom znani vsi trije potniki na EuroBasket, vprašanje je bilo le, kakšen bo končni vrstni red. Za prvo mesto sta obračunala Slovenija in Izrael, ta je bil uspešnejši in je kvalifikacije končal s petimi zmagami in enim porazom. Slovenci so drugi s štirimi zmagami in dvema porazoma, tretja pa je Portugalska z dvema zmagama in štirimi porazi. Medtem ko Ukrajina po petih porazih ni imela več nobenih možnosti za napredovanje, je pa danes dosegla prvo zmago v kvalifikacijah, ko je bila z 88:60 boljša od Portugalske.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je tudi na zadnji tekmi vodil močno prevetreno in pomlajeno reprezentanco, ki se je izkazala že na petkovi tekmi z Ukrajino (84:71), le na Luko Ščuko danes ni mogel računati, saj je Primorec, ki se je že pred reprezentančnim zborom spopadal s poškodbo reber, v zaključku dvoboja z Ukrajino prejel udarec v isti predel, v reprezentančnem taboru pa zato niso hoteli tvegati z njegovim nastopom, čeprav slikanje, ki ga je opravil takoj po petkovi tekmi, k sreči ni pokazalo sveže poškodbe.

Najboljši strelec slovenske vrste danes je bil Leon Strgar s 16 točkami, 15 jih je dodal Gregor Hrovat, 14 Robert Jurković in 10 Miha Cerkvenik. Pri Izraelu, ki je v Rigo prispel tudi z zelo spremenjeno, a zelo kakovostno zasedbo, je bil s 17 točkami najboljši Noam Yaacov, 15 jih je dodal Rafael Menco in 12 Itay Segev.

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva. Žreb skupin bo 27. marca.

Poleg štirih gostiteljev so si v kvalifikacijah mesto na EuroBasketu zagotovile Litva, Srbija, Turčija, Italija, Izrael, Španija, Belgija, Portugalska, Estonija, Gruzija, Grčija, Francija, Bosna in Hercegovina, Velika Britanija, Češka, Nemčija, Črna gora, Švedska, Islandija in Slovenija.

