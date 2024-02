Po katastrofalnem začetku Slovenci strnili vrste in zanesljivo premagali Izrael

Slovenska košarkarska reprezentanca je uvodni cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 končala z današnjo domačo zmago proti Izraelu (88:79). V četrtek so varovanci Aleksandra Sekulića v prvem krogu premagali Ukrajino s 87:73, z današnjo zmago pa so že naredili velik korak proti evropskemu prvenstvu.

S stoodstotnim izkupičkom v prvi letošnji reprezentančni akciji je Slovenija potrdila kandidaturo za prvo mesto v skupini, glede na sistem tekmovanja pa ji uvrstitev na EuroBasket, ki ga bodo naslednje leto gostili Ciper, Finska, Poljska in Latvija, praktično ne more uiti. Iz slovenske skupine, v kateri je še Portugalska, bodo napredovale tri najboljše ekipe.

Začetek je bil slab ...

Slovenci so pomembno tekmo v polni in bučni koprski dvorani Bonifika začeli v krču, prvi koš je s polaganjem dosegel Mike Tobey, nato pa je sledilo dolgo zatišje, v katerem so Izraelci pobegnili na 2:16, šele 1:53 pred koncem prve četrtine je Klemen Prepelič s prostega meta dosegel tretjo točko za domače, porazen vtis pa sta povsem v zaključku nekoliko omilila Gregor Hrovat s polaganjem in Jakob Čebašek s trojko. Po prvi četrtini so Slovenci zaostajali z 8:20.

V drugih desetih minutah igre pa so se Slovenci le zbrali in prebudili, kapetan Prepelič je bolje razigraval soigralce, delil asistence, Leon Stergar je zadel prvo trojko v drugem delu tekme, Žiga Dimec je zagospodaril pod košema, zadevali so tudi Hrovat, Tobey in Prepelič, Jaka Blažič je kradel žoge, nad njim pa je bilo storjenih nekaj prekrškov in Slovenci so prvi polčas končali s prednostjo 40:37.

Klemen Prepelič je bil z 21 točkami strelec tekme. Foto: www.alesfevzer.com

... nadaljevanje pa dobro

V drugem polčasu so Slovenci nadaljevali dobro igro, Prepelič je bil najboljši mož na igrišču, zadevala sta tudi Hrovat in Blažič, Tobey je skakal in asistiral, selektor Sekulić je v igro poslal še Žigo Samarja, Aljaža Kunca in Dimca, ki so tudi relativno dobro izkoristili svoje minute, Izraelci pa se nikakor niso predajali, kaznovali napake slovenske vrste in držali zaostanek okoli deset točk. Igra ni bila ravno briljantna, ne na eni ne na drugi strani. Po 30 minutah igre so Slovenci vodili s 65:53.

V zadnji četrtini so le še rutinsko zadrževali prednosti in se veselili zmage z 88:79.

Klemen Prepelič je bil z 21 točkami prvi strelec tekme, ob tem je soigralcem razdelil še sedem asistenc. Dvajset točk je k zmagi prispeval Mike Tobey, ki je zbral tudi 12 skokov, 16 točk pa je dosegel Gregor Hrovat. Pri Izraelu sta bila najboljša strelca Yam Madar (19 točk) in Tomer Ginat (17).

Slovenci so iz igre metali 42,47-odstotno (31/73), za dve 57,58-odstotno (19/33) in za tri 30-odstotno (12/40). Izrael je danes na cedilu pustil prav met za tri točke, iz 32 poskusov so zadeli le petkrat. Tudi skok so z 48:33 dobili Slovenci.

Soigralcem danes ni mogel pomagati Aleksej Nikolić, ki je izpustil že četrtkov obračun z Ukrajino. V Bonifiki se je pojavil v "civilnih" oblačilih. Izrael je v prvem kolu gostoval na Portugalskem in v izenačenem dvoboju prišel do tesne zmage z 72:70.

Kvalifikacije za EP 2025 se bodo odvile še v dveh kvalifikacijskih ciklih. V drugem se bo Slovenija dvakrat pomerila s Portugalsko, in sicer v gosteh 22. novembra in doma 25. novembra 2024. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bo dvakrat gostovala, 20. februarja 2025 se bo pomerila z Ukrajino in 23. februarja z Izraelom.

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, v katerih bodo igrale gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

Kvalifikacije za EuroBasket 2025, 2. krog

Nedelja, 25. februar:

Ponedeljek, 26. februar:

Lestvice: