Težave slovenskega košarkarja še niso povsem v preteklosti

Slovenska izbrana vrsta je v svoji prvi kvalifikacijski tekmi za EuroBasket 2025 pokazala dva obraza. V prvem polčasu je imela proti fizično močnim Ukrajincem ogromno težav, nato pa v drugem delu pod vtisom 30 točk kapetana Klemna Prepeliča prikrmarila do izjemno pomembne prve zmage v kvalifikacijah in uspešno prebila led. Slovenci so odigrali prvo tekmo po lanskem septembru, v prvem polčasu pa so se po treh dneh treningov vsaj do Prepeličevega prihoda na parket močno lovili in z nekaterimi potezami poskrbeli za zmajevanje z glavami 2.500 navijačev v koprski Bonifiki.

Na zahtevnost tekem v kratkih kvalifikacijskih oknih je po koncu opozoril tudi Aleksander Sekulić. "Tako pri nasprotnikih kot pri nas je v takih ciklih veliko neznank, zato vedno poudarjam, da se moramo posvetiti svoji igri in skušati izkoristiti košarkarje, ki jih imamo na voljo. Po drugi strani pa v obrambi želimo postaviti neki sistem ne glede na igro nasprotnika. Je pa res pomembno, da se znajo košarkarji na igrišču prilagoditi na situacije, ki se zgodijo. To je tisto, kar sam iščem in tudi zelo cenim pri igralcih. Ni lahko, ker je priprava na takšne tekme čisto drugačna, kot je priprava pred velikimi tekmovanji. Neznank je res veliko več, zato morajo biti igralci pripravljeni na vse. Tudi za štab ni lahko, a za vse je enako. Veliko skušamo izvleči tudi iz prejšnjih kvalifikacijskih izkušenj in skušamo zdaj popraviti tudi napake, ki smo jih počeli takrat," je povedal slovenski selektor.

V vlogo organizatorja igre je odločno stopil tudi kapetan Klemen Prepelič. Foto: www.alesfevzer.com

Skrb na položaju organizatorja igre

Največ neznank in skrbi je bilo v slovenski zasedbi pred srečanjem z Ukrajino na položaju organizatorja igre, saj je Aleksej Nikolić zaradi zdravstvenih težav dobil rdečo luč, Žiga Samar pa je po poškodbi stopala šele dodobra znova zakorakal na parket, potem ko je prisilno počival vse od konca novembra. "Ta reprezentančna akcija je zame prišla ob pravem času, da se vrnem v pravi ritem. Tekma je šla od začetka na nož, Ukrajinci so začeli zelo fizično, v ključnih trenutkih pa smo predvsem z obrambo in potezami v napadu znali obrniti tekmo. Iskreno imam še kar nekaj težav, privajam se na vrnitev na parket. Od tiste prve tekme, ki sem jo po vrnitvi zaigral za Albo, pa do zdaj sem že napravil velik korak naprej, čeprav sem se sploh na začetku tega srečanja še zelo lovil," je dejal Samar, ki je imel predvsem na začetku srečanja nekaj težav predvsem v napadalnem delu igre, a v slogu celotne izbrane vrste je nato le ujel ritem, tekmo pa končal pri desetih točkah.

"Biti toliko časa odsoten z igrišča ni preprosto," je dejal Samar. Foto: www.alesfevzer.com

"Zagotovo je bilo ob odsotnosti Nikolića še toliko težje, a odgovornost, ki pride na takšen način, je enostavno treba sprejeti. Ob tem je levji delež opravil tudi Klemen, ki je dodal svoje tudi na položaju organizatorja igre. Biti toliko časa odsoten z igrišča ni preprosto, tudi s fanti že res dolgo nismo igrali skupaj, a na koncu smo videli, da se da, da lahko igramo. Kljub napakam sem dobil priložnost in z zaupanjem, ki mi ga daje selektor, raste tudi moja samozavest," je dodal 23-letni Jeseničan, ki je ob Tobeyju v dresu berlinske Albe edini predstavnik evroligaške sredine v slovenski izbrani vrsti.

"Žiga trenutno ni v najboljši formi, je pa to košarkar, ki bo izjemno pomemben za reprezentanco za obdobje najmanj prihodnjih desetih let. V prvem polčasu je bil mogoče nekoliko bolj zadržan, sploh v napadu, a je v drugem delu ujel ritem, tudi v obrambi je naredil zelo velik posel," je svojega varovanca pohvalil Sekulić.

Tobey: Zavedam se, da za mano ni najboljši klubski del sezone, a ...

Po raztresenem začetku je nato igra Slovenije le stekla, na koncu je prevladala tudi individualna kakovost slovenskih košarkarjev. Poleg Prepeliča, Jake Blažiča in Samarja sta bila strelsko dvomestna še Mike Tobey in Gregor Hrovat. "Mislim, da bi tekmo težko odprli na bolj katastrofalen način, a dobro smo odgovorili sploh z obrambo v drugem polčasu, popravili smo tudi skok. Ukrajina je dobra, fizična in izkušena ekipa, v prvem polčasu smo jim dovolili preveč, a v drugem polčasu smo opravili svoje," je po koncu dejal Tobey, ki je dosegel enajst točk, tudi sam pa se je po precej okleščeni minutaži v klubski sezoni pri Crveni zvezdi na parketu koprske dvorane v prvem polčasu precej lovil, nato pa začel izkoriščati asistence svojih soigralcev in k svojemu dosežku dodal devet skokov.

Mike Tobey je 11 točkam dodal devet skokov. Foto: www.alesfevzer.com

"Zavedam se, da za mano ni najboljši klubski del sezone, a res sem vesel, da sem spet tu, da vidim fante. Vesel sem, ko lahko pomagam reprezentanci, kolikor le morem. Poznalo se je tudi, da nam manjka Nikolić, zato res upam, da bomo v nedeljo lahko računali tudi nanj," je še dejal Tobey.

Na obrambo v drugem polčasu je po koncu opozoril tudi Hrovat. "Obramba v drugem dela srečanja je bila naše vodilo za napad. Ko nam je enkrat stekla igra v obrambi, je bila zmaga na dosegu roke. Postali smo tudi samozavestnejši, vedeli smo, da tudi če v napadu grešimo, bomo to popravili v obrambi. Kljub vsem slabim trenutkom smo dobro opravili svojo nalogo in zasluženo zmagali. Skupaj smo dejansko šele tri dni, od poletja je minila dolga doba, tako da je na koncu pomembna samo zmaga," je bil zadovoljen član francoskega Dijona.

Preberite še: